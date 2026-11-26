Alrededor de 150 integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG) se reúnen desde temprano este jueves 26 de noviembre en la avenida Bolívar y la 40 calle, zona 8 de la capital, para marchar hacia el Centro Histórico.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) afirma que los salubristas bloquean los carriles de la vía mixta de la avenida Bolívar, por lo que recomienda a los conductores utilizar vías alternas y planificar sus traslados.

Jorge Leal, portavoz de la PMT, señala que la marcha estaba prevista para las 8.00 horas y que se dirigiría primero a la Casa Presidencial y luego al Congreso.

El vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo, sugiere utilizar rutas alternas como la plaza Mariachis, la avenida Santa Cecilia y la calzada Atanasio Tzul.

La comuna capitalina reporta complicaciones viales en El Trébol y pide a los usuarios de la línea 12 del Transmetro que estén pendientes de posibles cambios en la ruta o en el servicio debido a la marcha.

Las autoridades viales permanecen en el sector para regular la circulación y evitar complicaciones en el tránsito.

Sindicatos de Salud, bloquean Avenida Bolivar zona 8. ⚠️ Realizan manifestación y marcha que avanza hacia Centro Histórico. Vías alternas son: Plaza Mariachis, avenida Santa Cecilia, calzada Atanasio Tzul. #TraficoGT #TransitoGT https://t.co/ZeaEOvDQug — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) November 26, 2026

El SNTSG celebró recientemente el acuerdo ministerial 270-2026, que establece la metodología para aplicar el incentivo económico al personal del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de los renglones 011, 021, 022 y 031.

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