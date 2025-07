“Me quedo con los recuerdos”: familiar narra que por video se enteró que una roca mató a su padre y hermano tras temblor en Santa María de Jesús  

Guatemala ha registrado una serie de sismos desde el martes 8 de julio. Según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), se han reportado en total 82 emergencias en los departamentos de Guatemala, Sacatepéquez, Escuintla, Baja Verapaz, Quiché y Chimaltenango.

Uno de los municipios más afectados es Santa María de Jesús, Sacatepéquez, donde se han registrado personas fallecidas, derrumbes y daños en infraestructura.

Los primeros temblores alertaron a la población; sin embargo, con el paso de los minutos comenzaron a circular imágenes de los daños, entre ellos una tragedia provocada por una roca de gran tamaño que cayó sobre un picop en el que viajaban dos personas.

“Las labores de recuperación de los cuerpos de dos hombres que quedaron atrapados en un picop continúan para poder quitar la piedra que cayó sobre el automotor. El incidente ocurrió en el kilómetro 47 de la ruta de Palín, Escuintla, hacia Santa María de Jesús, Sacatepéquez”, informaron en X los Bomberos Voluntarios.

Mientras que el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología reportó que los sismos continúan este 9 de julio y ya suman 151.

Un equipo de Prensa Libre y Noticiero Guatevisión viajó al lugar de la tragedia, donde se informó que las víctimas son Teodoro Chil, de 53 años, y su hijo Federich Chil, de 20. Ambos eran vendedores de muebles y se dirigían a Santa María de Jesús cuando ocurrió el hecho.

Axel Chil, hijo de Teodoro, relató que el martes fueron a vender a Amatitlán y luego él decidió quedarse en Palín, mientras su padre continuó el viaje a Santa María de Jesús. Axel contó que también viajaba en el picop, pero minutos antes del hecho se bajó en el tramo de salida de Palín.

Expresó que, al enterarse de los sismos, trató de comunicarse con su padre y hermano, pero ya no respondían las llamadas. Fue por medio de un video que se enteró de lo sucedido. Pese a que no había paso, se esforzó por llegar al lugar.

“Me tocó correr y venir a ver qué se podía hacer, pero lamentablemente ellos ya no contaban con signos vitales, ya no pude hacer nada”, explicó Axel.

La entrevista continuó. El hijo de la víctima expresó: “Él era de las personas que trabajaban de domingo a domingo, no descansaba. Él era un hombre ejemplar. Quiero agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros, pero lamentablemente él ya no está. Me quedo con los recuerdos, con la buena enseñanza que nos inculcó. Siempre nos decía que trabajáramos, entonces me quedo con esos ejemplos y consejos que él me dio”.

En su relato reiteró el agradecimiento a su padre y añadió: “Si no estoy llorando ahorita es porque ya no me salen las lágrimas. Ayer, cuando vine —al lugar de la tragedia— estaba solo, me puse a gritar, me desahogué. Es un dolor que no le deseo a nadie. No nos queda de otra que ser fuertes”.

