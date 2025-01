Metapneumovirus en Guatemala ¿hay razones para preocuparse?

El metapneumovirus, del que se escucha hay un brote en China, es uno de los virus que circula de “forma rutinaria” en Guatemala, y la proporción con relación otros que afectan el sistema respiratorio es cerca del 2 por ciento, por lo que no debe alarmar a la población, según María del Mar Ordóñez, médico responsable de la Vigilancia de las Infecciones Respiratorias Agudas en la Dirección de Epidemiología y Gestión del Riesgo del Ministerio de Salud.

Durante diciembre pasado se observó una disminución de casos de enfermedades respiratorias en salud pública, sin embargo, el regreso a clases y a los ambientes laborales este enero podría revertir dicho comportamiento y con ello aumentar los contagios. En los siguientes días se espera mayor circulación de los virus de la influenza, rinovirus y SARS CoV-2, causante del covid-19.

¿Cuál fue el comportamiento de las enfermedades respiratorias durante diciembre 2024?

Identificamos un decremento del 22 por ciento respecto al 2023 para las neumonías y un 26 por ciento para las infecciones respiratorias agudas (IRAS). Hay diferentes factores que pueden hacer este cambio: las infecciones respiratorias muchas veces están asociadas a factores ambientales, al comportamiento de las personas y a la circulación de los virus en ese momento del año.

El año pasado cerramos con la circulación de rinovirus, que es el que ocasiona el resfriado común. Hacia el final de año también circuló el metapneumovirus y el sincitial respiratorio.

Para enero esperamos un incremento de casos relacionados a influenza, que circula en los meses de la temporada seca ―noviembre hasta abril―.

¿Se espera un aumento de casos de enfermedades respiratorias en enero?

Probablemente, y está asociado al inicio del ciclo escolar para el sector privado y al reinicio de labores para muchas personas. Entonces, tiende a haber un incremento en la circulación de los virus respiratorios, asociado principalmente a influenza y a covid-19, que es lo que se ha visto en años anteriores.

¿Qué se sabe del metapneumovirus, un virus que ha causado alarma por casos en China?

Recibimos comunicación a través de la Organización Mundial de la Salud con el punto focal del Reglamento sanitario internacional, no hay una notificación de un incremento de casos en China. Hasta ahora son rumores que circulan en las redes sociales, oficialmente desde el Ministerio de Salud de China y del monitoreo que se hace a través del CDC de la parte de Asia, no se tienen ningún reporte de incremento de casos de metapneumovirus, ni de algún otro virus, más de lo usual para esta temporada del año.

En Guatemala tenemos este virus circulando junto a otros ―rinovirus, influenza, sincitial respiratorio, parainfluenza, coronavirus― durante todo el año. Si bien hubo más presencia de metapneumovirus en 2024, no es nada para alarmarse, es el comportamiento usual de estos virus, que en algunas temporadas incrementan.

La ventaja que tiene el país es que hay una vigilancia bien estructura y que funciona para detectar algún cambio, y notificar de forma oportuna para que las personas tomen cualquier recomendación de prevención de forma temprana y evitar que haya defunciones o casos severos ocasionadas por estos virus.

¿Debemos preocuparnos por este virus?

Por el momento la población no debería de preocuparse, no tenemos ningún incremento inusual reportado de metapneumovirus a nivel mundial y en el país tenemos la circulación habitual del virus, y no tenemos tampoco un comportamiento fuera de lo usual para esta temporada del año.

¿En qué porcentaje se identifica dentro de las enfermedades respiratorias este virus?

El metapneumovirus corresponde más o menos al 2 por ciento de los virus que circulan. No está fuera de lo habitual para la temporada en la que estamos. El que circuló en mayor proporción es el sincitial respiratorio (25 por ciento), pero también tenemos la influenza (28 por ciento).

En Honduras hay una alerta por la vigilancia epidemiológica ante la aparición de posibles casos ¿se declarará alguna alerta en Guatemala?

No hemos sacado ninguna alerta, pero tenemos preparada una para desmentir los rumores que circulan y que las personas tengan confianza en la información oficial que se publica a través del Ministerio de Salud, porque también es nuestro trabajo desmentir los rumores y que no haya especulaciones sobre el comportamiento de estos virus.

María del Mar Ordóñez, médico responsable de la Vigilancia de las Infecciones Respiratorias Agudas en la Dirección de Epidemiología y Gestión del Riesgo del Ministerio de Salud. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

¿Aumentarán los casos de COVID-19 en las próximas semanas?

En años anteriores, comparando el comportamiento del SARS Cov-2, que provoca el covid-19, hemos visto un incremento a principios del año, entre enero y febrero, pero ha sido muy marcada la disminución de casos respecto al 2021 y 2022. Para el 2024 vimos incremento a principios de año, pero que va de la mano con el comportamiento y circulación del virus en esa temporada, pero sin representar un reto agregado para los servicios de salud.

Bolivia ya registró la primera muerte por covid-19 del 2025.

Siempre hay defunciones esperadas a la circulación de estos virus. A través de la vigilancia centinela tenemos identificados cuáles son aquellos virus que ocasionan más mortalidad al año que covid-19, podría mencionar el sincitial respiratorio que provoca una gran cantidad de muertes al año. Es lo mismo, influenza B. La ventaja de estos virus es que las personas tienen disponibilidad de una vacuna para poder prevenir los cuadros graves, la recomendación es tratar de acceder a la vacuna.

El regreso a clases podría ser un donante de casos de enfermedades respiratorias ¿Cuáles son las recomendaciones para los padres de familia?

Al detectar que uno de sus hijos está enfermo, que se abstengan de enviarlos a clases por lo menos los primeros dos días de síntomas. De ser necesario que asistan, que utilicen una mascarilla para proteger a los demás y evitar contagios.

En las aulas tratar de mantener la distancia entre los escritorios, el lavado de manos, promover la etiqueta del estornudo ―cubrirse la boca y la nariz al momento de estornudar―. Tratar de mantener en las aulas la ventilación natural, que las ventanas estén abiertas para que circule el viento dentro del salón de clases y evitar que el virus circule en espacios cerrados.