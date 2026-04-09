Mindef investiga supuesta filtración de datos de armas en Digecam, aunque afirma no tener evidencia de hackeo

El Ministerio de la Defensa (Mindef) negó este jueves 9 de abril que exista evidencia de un hackeo a la base de datos de la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam), luego de que en redes sociales circularan alertas sobre una supuesta vulneración de información sensible.

Según un comunicado oficial, equipos técnicos especializados realizan una verificación exhaustiva tras publicaciones que señalan un posible incidente de seguridad en la Digecam.

“Hasta el momento, no se cuenta con evidencia que confirme los hechos señalados; no obstante, como medida preventiva, se han activado los protocolos correspondientes de seguridad y monitoreo continuo”, indicó la institución.

El Mindef también aseguró que las contraseñas de los usuarios no se almacenan en texto plano, sino que están protegidas mediante mecanismos de seguridad, lo que impide su uso directo en caso de filtración.

Asimismo, reiteró su compromiso con la protección de la información y pidió a la ciudadanía informarse por canales oficiales para evitar la difusión de contenido no verificado.

No obstante, otra fuente señaló que la supuesta intrusión ya aparece registrada en plataformas especializadas en ciberseguridad, como SOCradar.

En redes sociales se han difundido imágenes en inglés en las que se afirma que un ataque al sitio de la Digecam habría permitido acceder a datos de más de 22 mil 500 usuarios, así como a la base nacional de armas de fuego, que incluiría 66 mil registros de propiedad y 55 mil permisos de portación.

Las publicaciones también indican que la información estaría en venta por parte de los responsables del hackeo.

#ComunicadoDePrensa | Ministerio de la Defensa Nacional informa a la población guatemalteca: ⬇️ pic.twitter.com/oRJAMsQPMh — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) April 10, 2026

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