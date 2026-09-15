Mineduc destinará Q127 millones a la compra de tabletas e internet para estudiantes de diversificado

El Ministerio de Educación (Mineduc) destinará Q127 millones para la compra de tabletas y tiempo de internet para estudiantes de diversificado y para los docentes que atienden ese nivel en establecimientos del sector público.

Se prevé beneficiar este año a 52 mil estudiantes y más de 10 mil docentes en mil 182 centros educativos. Los jóvenes del primer año de carrera son los primeros en ser tecnificados como parte del programa Ciudadanía Digikal del Mineduc.

Para el 2027, la inversión será de Q140 millones para cubrir una matrícula escolar mayor, que podría llegar a los 60 mil estudiantes, pues se espera abrir 300 nuevos institutos de secundaria, según el viceministro técnico, Francisco Cabrera.

La intención es que los jóvenes que ingresan a diversificado pasen al siguiente año con una tableta, que les servirá para completar sus estudios hasta graduarse. Cada año se les pagará la conectividad.

El programa es parte de la Política de Transformación Digital que el Mineduc presentó en junio del 2025, y desde entonces comenzaron los mecanismos administrativos y operativos para implementarla.

Se trata de entregar equipo digital a estudiantes y maestros, proveer conectividad educativa y contenidos en lína, y formar a los docentes para que conozcan las nuevas tecnologías y las enseñen. Las tabletas deben estar entregadas antes de finalizar noviembre.

De acuerdo con el Mineduc, por cada estudiante y maestro la inversión será de Q2 mil para la compra de una tableta, más Q600 para el plan de internet por 12 meses.

“El centro de la política no es dotar de tabletas, sino dar un paso en términos de mejorar la calidad. Al principio no será tan visible, pero una vez que los profesores sepan usar los recursos tendrán todo un universo a su disposición para mejorar la calidad de su docencia, lo que marcará una diferencia”. Francisco Cabrera, viceministro de Educación

Además, es indispensable que los estudiantes tengan las competencias tecnológicas necesarias para incorporarse a la vida productiva y contribuir a la economía del país, refirió.

En manos de las OPF

Las Organizaciones de Padres de Familia (OPF) son las encargadas de la compra de los equipos y del tiempo de internet, de acuerdo con las especificaciones generales que hace el Mineduc. Involucrarlas en el proceso era la manera más expedita de implementar el programa, dijo el viceministro.

Parte de las recomendaciones que se hacen a las OPF es verificar que las tabletas sean nuevas y vengan selladas de fábrica, no aceptar que sean usadas o reparadas, comprobar que el teclado funcione correctamente y que tengan garantía. La compra debe estar respaldada por una factura.

Los equipos deben tener garantía de un año y cubrir defectos de fábrica. Al momento de cualquier reparación, el equipo técnico debe responder en un plazo de 15 días.

Además de la compra de las tabletas, las OPF ya tienen bajo su responsabilidad la ejecución de los programas de apoyo —alimentación escolar, útiles escolares, remozamientos, entre otros— que se entregan a principio del año. Por ello, Cabrera indicó que, para no sobrecargarlas de trabajo, hasta ahora se hace la compra y distribución de los equipos a los estudiantes.

El Mineduc estableció que la OPF debe entregar el equipo dentro del centro educativo y en presencia del estudiante y del padre de familia o tutor del menor, quienes deben firmar un acta de compromiso institucional, en la que quedará constancia de que la tableta y el internet serán de uso exclusivamente pedagógico.

“Una tableta es un recurso que permite aprender en el escenario digital. Ahora se considera un útil escolar que todo estudiante de cierto nivel debería tener, y así es como se concibe la política. Los estudiantes ya no tienen que devolverla, porque no es un bien inventariable, es un útil para ellos, para su carrera, y si la cuidan bien, pues los va a acompañar a la universidad o a su primer trabajo”, señaló el funcionario.

Paralelamente a la entrega de los equipos, el Mineduc también ha generado material y recursos educativos digitales para las distintas carreras, a los que los estudiantes podrán acceder.

En el caso de los docentes, la capacitación tecnológica será constante, al igual que las actualizaciones.

“La idea es que todos los maestros se manejen y desenvuelvan muy bien en el escenario digital. No es solo que aprendan a navegar o a encontrar cosas, es que sepan utilizar la tecnología para mejorar la experiencia de aprendizaje de sus estudiantes”, agregó Cabrera.

Paso positivo

A criterio de Verónica Spross, directora ejecutiva de Empresarios por la Educación, esta es una oportunidad para fortalecer las destrezas de los estudiantes que están por terminar el nivel diversificado para salir al mundo laboral.

“Es importante escalar la tecnología para que llegue a la mayoría de los centros educativos públicos y privados”, dijo Spross. Agregó que no se trata solo de entregar equipos: es necesario garantizar el acceso a internet en las escuelas y la capacitación de los docentes, para que sean facilitadores del aprendizaje y orienten a los estudiantes sobre cómo utilizar las plataformas.

Por otro lado, menciona que las OPF tienen experiencia en administrar y ejecutar distintos programas de apoyo y han “hecho un gran trabajo”, pero requerirán capacitación y formación para realizar la compra de los equipos digitales.

El acompañamiento a las organizaciones de padres será importante para que fortalezcan sus capacidades administrativas y contables, pero también hay que ocuparse de la fiscalización de los recursos, acotó Spross.