Nuevas normales: en proceso listado de sedes, inscripción de estudiantes y contratación de docentes

En cinco meses, las escuelas e institutos normales con especialidad comenzarán la formación de una nueva generación de maestros de educación inicial, preprimaria y primaria, como cumplimiento del decreto 4-2026, publicado en febrero pasado.

Sin embargo, hay procesos pendientes: qué establecimientos impartirán la carrera, la contratación de los docentes y la inscripción de estudiantes.

Las autoridades del Ministerio de Educación (Mineduc) avanzan en el reglamento, que está en proceso de autorización para devolver la carrera de magisterio al nivel diversificado.

En un reciente webinar, Rosangela Mérida, asesora del Vicedespacho Técnico del ministerio, indicó que no se trata de retomar el modelo tradicional que funcionaba antes del 2012, cuando se instituyó el Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación, sino de crear nuevos centros educativos para formar maestros. Hay temas por definir, y otros en los que hay avances.

Jornada de estudios

Mientras que el bachillerato era de dos años, complementados con tres en la universidad, con ciclos de 180 días efectivos de clases y una jornada de tiempo parcial, la carrera de magisterio ahora será de cuatro años, con 210 días de clases en jornada completa (ocho horas), lo que obliga a que el ciclo escolar comience en enero.

Los dos primeros años de la carrera serán de formación general y de conocimientos pedagógicos comunes. Los otros dos tendrán un enfoque de especialización, con teoría y práctica en el área que el estudiante elija. En el último año, deberán realizar una práctica durante un ciclo lectivo completo, según Alan Palala, encargado de la Dirección General de Currículo (Digecur).

Serán siete las especialidades: educación inicial y preprimaria bilingüe intercultural, educación primaria bilingüe intercultural, educación física, educación musical y educación de artes plásticas y visuales. Estas estarán disponibles en el 2027 en los sectores público, privado y por cooperativa.

En los años siguientes se añadirán las especialidades de educación extraescolar y educación especial e inclusiva, pues se requiere que los estudiantes pasen por un proceso de orientación vocacional.

Mérida señaló que el decreto plantea que cada escuela o instituto normal tenga 13 puestos administrativos y un mínimo de 18 docentes.

Apoyo económico

Dado que será una jornada de tiempo completo, se creará el Programa Nacional de Asistencia Económica, que apoyará a los estudiantes con gastos de alimentación. En los casos necesarios, se autorizarán gastos de pernoctación y transporte para quienes vivan en zonas alejadas de los centros educativos. Además, recibirán un estipendio para la práctica docente y la adquisición de servicios formativos.

El beneficio será para los estudiantes del sector público, y las Organizaciones de Padres de Familia (OPF) serán las encargadas de administrar los recursos del programa.

Las inscripciones de estudiantes para la carrera será a más tardar en septiembre, según Francisco Cabrera, viceministro Técnico.

El decreto 4-2026 establece que los estudiantes que quieran cursar la carrera de magisterio en las nuevas normales deberán haber aprobado el ciclo básico con una nota de 75 puntos; de lo contrario, tendrán que someterse a un curso propedéutico.

Se prevé que el propedéutico sean en el último trimestre del año. Sería en modalidad de formación asincrónica. Al aprobarlo, los estudiantes podrán ingresar al magisterio.

Implementación gradual

Las normales que hasta ahora han impartido el Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación podrán implementar la carrera de cuatro años, siempre que cuenten con infraestructura que responda a lo establecido en el decreto. Las adecuaciones de los edificios públicos se realizan con fondos del Mineduc.

Cabrera indicó que están en proceso de seleccionar los centros públicos que cumplen con esas condiciones, y la lista de los que participarán en la primera fase de implementación de la carrera se tendrá en la segunda quincena de agosto.

Ante la consulta de si todas las normales reabrirán automáticamente con la nueva carrera, Mérida indicó que no. Los centros deberán contar con una nueva personería jurídica, tener un Proyecto Educativo Institucional (PEI) y cumplir con los requisitos de infraestructura y personal que establece la normativa. Los centros educativos privados y por cooperativa deberán contar con la autorización de la cartera.

"No podemos abrir todas las normales, primero, porque no soportan el modelo y, segundo, porque no hay una fuente de financiamiento específico que nos permita poder abrirlas. Vamos a ir abriéndolas por fases, y la primera arranca en el 2027", señaló Mérida.

Contratación de docentes

Ante las dudas sobre qué pasará con los docentes del sector público que actualmente laboran en las normales e imparten el Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación, Mérida señaló que podrán participar en los procesos de oposición para trabajar en las nuevas escuelas, sin perder los derechos adquiridos.

"Conservarán todos los derechos, los años de servicio acumulados, el escalafón para la reclasificación salarial. Nadie perderá su trabajo; todos los que están contratados por el Ministerio de Educación pueden seguir trabajando con nosotros. El decreto habla de una nueva contratación y los docentes de las normales pueden participar en este nuevo concurso de oposición, tomando en cuenta que serán de tiempo completo, trabajarán 210 días y tendrán un régimen salarial superior. Tendrán preeminencia para participar en este nuevo proceso de contratación", dijo Mérida.

Los docentes que impartan clases en las escuelas e institutos normales públicos con especialidad serán seleccionados por el Mineduc mediante concursos de oposición y tendrán un salario superior, acorde con su nivel académico y especialidad.

Si los docentes que actualmente trabajan en las normales no desean formar parte de las nuevas escuelas, no dejarán de laborar para el ministerio, pero deberán cambiar de servicio y dar clases en otra carrera del nivel diversificado, ya sea en el mismo establecimiento donde fueron contratados o en otro centro cercano. Las autoridades señalaron que se respetarán sus derechos laborales.

El personal deberá estar contratado en el renglón 011 para garantizar la continuidad del proceso de formación de los estudiantes durante los cuatro años de la carrera.

Sin embargo, para el primer año, Mérida explicó que se comenzará con la contratación de docentes en el renglón 021 y, en paralelo, se crearán los puestos 011.

Se espera que la convocatoria para contratar docentes esté disponible, a más tardar, entre septiembre y octubre de este año.