Mineduc recupera la figura del supervisor educativo con 968 plazas

Los supervisores son la "columna vertebral" del sistema educativo, según las autoridades del Ministerio de Educación (Mineduc), y, después de tres décadas sin incorporar personal con dicho cargo, el 30 de julio se publicó una convocatoria para contratar a 968 profesionales que cumplan esa función.

Según la programación los interesados podrán postularse durante agosto y el proceso continuará hasta octubre, cuando se entreguen al departamento de Recursos Humanos los expedientes de participantes que ocuparán los puestos.

La meta es que estos supervisores queden nombrados este año para que comiencen labores en el 2027 y se cubran los 340 municipios del país. A los departamentos de Guatemala, San Marcos, Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango se les asignaría la mayor cantidad de este personal, debido a la extensión de cada territorio.

"La supervisión es como la columna vertebral del sistema educativo, y esa columna ha estado limitada durante casi 30 años. Ya nos habituamos a resolver problemas a nivel central, cuando podían haberse resuelto en cada distrito de manera rápida a través de los supervisores", indicó Francisco Cabrera, viceministro técnico.

Desde la década de 1990 se fueron incorporando al Mineduc "figuras" como coordinadores técnico-administrativos (CTA) y coordinadores técnico-pedagógicos (CTP), que comenzaron a cumplir la función de supervisores. Con los años, ese personal se jubiló y el área de supervisión se fue debilitando, lo que provocó que el escaso recurso humano que quedó se hiciera cargo de más establecimientos.

En el 2020 se creó otra figura: los comisionados temporales, quienes eran maestros asignados a una escuela y a quienes se les transfirieron las funciones de supervisión, sin cambiar su relación laboral como docentes.

"Vamos a volver a la supervisión como lo contempla la ley, el decreto 1485, porque el supervisor es importante, al ser la autoridad más cercana a los centros educativos. La función de la supervisión es básica, y en un sistema educativo tan grande como el guatemalteco, es necesario que el sistema se ordene, que tenga un concepto de gobernanza apegado a la ley y que permita resolver problemas, como escuelas que se quedan sin un maestro o edificios dañados por las lluvias", dijo Cabrera.

El presupuesto que el Mineduc tiene destinado para el 2027 para la contratación de supervisores y del equipo que los acompañará es de Q600 millones.

Más distritos, el primer paso

El sistema educativo se organiza por distritos y el año pasado había cerca de 780. Con la escasa oferta de personal que realizaba la función de supervisor, cada uno tenía a su cargo entre dos y tres distritos, lo que representaba unos 90 o más establecimientos.

Cabrera explicó que la primera medida fue incrementar el número de distritos y que este año se amplió a mil 275, lo que permite que en cada uno haya un número controlado de maestros, estudiantes y centros educativos. Además, se tomó en cuenta que estén ubicados en un área geográfica que el supervisor pueda recorrer para realizar su labor.

Lo que busca el Mineduc es que haya un supervisor por cada distrito. La filosofía es acercar la supervisión a las comunidades educativas.

Actualmente hay 297 personas que cumplen la función de supervisor y se mantendrán en sus puestos, pero se necesitan 968 más para esa labor. La convocatoria que salió el pasado 30 de julio es para incorporarlas al sistema.

Según el decreto 1485, los supervisores de los distintos niveles educativos deben cumplir con la condición de ser doctores o licenciados en Pedagogía o en Ciencias de la Educación; profesores de segunda enseñanza en Ciencias de la Educación graduados en supervisión escolar; profesores o maestros con especialización, entre otros requisitos.

Estos puestos deben pasar por procesos de oposición, pero, a diferencia de las convocatorias para docentes, que requieren la conformación de jurados municipales, departamentales y nacionales para coordinar cada fase, en este caso solo se integrarán jurados departamentales y nacionales.

Otros puestos

Los supervisores no trabajarán solos. En el nuevo esquema del ministerio se abrirá en septiembre otra convocatoria para mil 67 acompañantes pedagógicos, mil 156 acompañantes de gestión y mil 265 asistentes.

El acompañante pedagógico tendrá la función de acompañar pedagógicamente a los centros educativos, en particular a los maestros, para mejorar las prácticas de aprendizaje, así como verificar que los libros de texto y los útiles escolares lleguen a cada escuela.

El acompañante de gestión tendrá funciones administrativas para que el supervisor ya no esté atrapado entre los papeles. Mientras tanto, el asistente apoyará los distintos procesos y facilitará la comunicación, entre otras tareas.

"Pasamos de tener a un solitario supervisor a tener un equipo de cuatro, donde la cabeza es el supervisor. Eso nos permite tener distritos más pequeños, con más equipo, con mejores recursos, con procedimientos estandarizados, con protocolos y con mecanismos digitales de generación de información", refirió el viceministro técnico.

Estos equipos de trabajo permitirán atender problemas y fallas a nivel local en los centros educativos y agilizarán los tiempos para resolverlos.

Los puestos de acompañantes pedagógicos, acompañantes de gestión y asistentes son de carácter administrativo y se regirán por los procesos establecidos en la Ley de Servicio Civil. La convocatoria interna del Mineduc se prevé lanzar en septiembre próximo, y si no se cuenta con personal que reúna la calificación requerida, se abrirá al público.

Se prevé que en el 2027 entre en funcionamiento un nuevo sistema de supervisión y que cada equipo tenga a su cargo alrededor de 45 centros educativos para que los procesos sean más efectivos.

El diputado José Chic, del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), señaló que el acompañamiento de los supervisores educativos es importante tanto para establecimientos públicos como privados. Además, consideró que esta convocatoria puede ayudar al Mineduc a recobrar la rectoría de la educación en el país.

Por otro lado, comentó que es importante que el proceso sea transparente, que las convocatorias sean públicas y que se establezcan criterios que permitan una mayor participación de profesionales, además de evitar la politización y la venta de plazas, temas que han sido señalados en anteriores oportunidades.

Convocatoria

El acuerdo ministerial 3442-2026 publica la Convocatoria 35 y establece las normas que regulan el proceso de oposición para el reclutamiento y selección de supervisores educativos, así como los requisitos que deben cumplir quienes aspiren al cargo.

Los postulantes deben estar catalogados y actualizados ante la Junta Calificadora de Personal, además de contar con registro escalafonario, como mínimo, clase C. Los documentos solicitados deberán ingresarse en el Sistema Informativo Nacional de Oposición (e-SINO) y los aspirantes deberán realizar una prueba de conocimientos.

Los expedientes deberán entregarse a las Juntas Departamentales de Oposición, que los calificarán de la siguiente manera:

Tiempo de servicio tendrá un punteo de 0 a 10

Residencia, la ponderación será de de 0 a 10

Méritos académicos, la actualización docente y la capacitación recibirán de 0 a 25 puntos;

Méritos especiales tendrán un punteo de 0 a 15

Calidad tendrá una ponderación de 0 a 40.

La publicación de los resultados está prevista para el 6 de octubre.