Día del Maestro: Contrataciones de docentes aumentan 33.3% en el sector público; secundaria lidera el crecimiento

En las aulas del sector público hay 140 mil 88 maestros que atienden a la población estudiantil guatemalteca en los distintos niveles. El Mineduc alcanzó esa plantilla tras las contrataciones realizadas durante los últimos años.

La fuerza laboral docente aumentó 33.3% durante el actual gobierno, según cifras oficiales. Mientras la administración anterior, que concluyó en 2023, contrató 30 mil 023 maestros, la actual suma 40 mil 035, es decir, 10 mil 12 docentes más entre plazas permanentes y temporales.

Siete de cada 10 estudiantes del sector público están inscritos en primaria, por lo que ese nivel concentra la mayor cantidad de maestros y también la mayoría de las contrataciones. En la administración anterior se incorporaron 20 mil 760 docentes de primaria y en la actual 23 mil 850, un aumento de 3 mil 90 maestros (14.9%).

La preprimaria también experimentó mejoras, con la contratación de mil 526 maestros más de los contratados durante el gobierno anterior. El aumento es del 29.3%.

La incorporación más relevante de personal docente se observa en la secundaria. Entre el 2024 y lo que ha transcurrido del 2026, en el nivel diversificado el Mineduc ha contratado a 2 mil 222 docentes más que los incorporados entre el 2020 y el 2023. Las contrataciones para este nivel casi se cuadruplicaron, pues el incremento es del 377.9%.

Lo mismo ocurre en básicos, donde el aumento es del 112.8%, ya que se pasó de 3 mil 38 contrataciones a 6 mil 464.

Con los datos anteriores se observa que el aumento de plazas en el Mineduc ha sido desigual, y lo es aún más al comparar el registro de incorporaciones en la Dirección General de Educación Extraescolar (Digeex), donde hay una disminución del 59%. El número de docentes contratados para atender a niños y jóvenes en sobreedad disminuyó de 424 a 172; la caída es del 59%.

De acuerdo con el Mineduc, durante esta administración se han lanzado seis convocatorias (de la 29 a la 34) para contratar maestros de preprimaria, primaria, educación estética, educación física y para atender el nivel medio, en plazas permanentes y por contrato. Se indica que estas últimas no se realizaban desde hacía 12 años.

También se abrieron procesos para incorporar directores, subdirectores y auxiliares de nivel medio.

De los 140 mil 88 docentes que trabajan en el Mineduc, el 74.3% ocupa una plaza permanente, mientras que el resto está en los renglones 021 y 022.

Ampliar cobertura

De acuerdo con Francisco Cabrera, viceministro Técnico del Mineduc, la contratación de maestros es y debe ser uno de los pilares del ministerio, pues permite ampliar la cobertura educativa y ocupar las plazas que quedan vacantes por distintas razones, como jubilaciones o renuncias.

Agrega que Guatemala tiene un déficit histórico de atención educativa, por lo que es necesario aumentar la fuerza laboral docente, principalmente en el nivel medio, donde la cobertura es baja: solo la mitad de quienes terminan la primaria pasa al ciclo básico y una cuarta parte llega al diversificado.

Según el Anuario Estadístico de la Educación, el 44% de los estudiantes que cursan el ciclo básico lo hace en el sector público, proporción que se reduce al pasar al diversificado: 22.7%. La mayor oferta educativa en estos niveles está en los colegios privados.

"La contratación de más maestros para la secundaria permite ampliar la oferta de educación pública, en particular en zonas donde no hay otro servicio, como las áreas rurales o semirrurales", indica Cabrera.

Añade que, de esa cuenta, este año se crearon 226 nuevos institutos oficiales de nivel básico y 278 de diversificado distribuidos en los 22 departamentos del país, para que los estudiantes que egresan de primaria puedan continuar su trayectoria educativa en su localidad.

La disminución de contrataciones en la Digeex se debe a que los maestros incorporados al sistema se mantienen en sus puestos y solo se han sumado unos pocos más. "No está disminuyendo la capacidad de atención a la población, sino que se ha incrementado con nuevos contratos", indica el viceministro.

Calidad educativa

De acuerdo con el funcionario, la "calidad educativa" es un aspecto que no debe obviarse, por lo que se contrata a los aspirantes mejor calificados de los bancos de elegibles del Mineduc, que se conforman con cada convocatoria.

Para mejorar la educación hay dos vías. Los docentes que ya forman parte del sistema participan de manera constante en procesos de capacitación y formación, además del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente (PADEP). A la vez, nuevos maestros comenzarán su formación el próximo año, cuando empiecen a funcionar las Escuelas e Institutos Normales con Especialidades.

Por ahora, el Mineduc no lanzará nuevas convocatorias generales para contratar maestros, porque ya cuenta con bancos de elegibles de los que podrá seleccionar al personal que sea necesario incorporar al sistema. Sin embargo, continuará realizando procesos locales en municipios donde las bases de datos ya se agotaron o están por agotarse.

Verónica Spross, directora ejecutiva de Empresarios por la Educación, indica que es importante contrastar las contrataciones de maestros con un estudio de demanda docente, en el que se analiza la cantidad de alumnos que hay en cada lugar y región. Con base en esos datos se determina la incorporación de personal, aunque también depende de si el Mineduc busca ampliar la cobertura educativa.