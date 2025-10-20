Ministerio de Salud alerta sobre aumento de casos de tosferina en Guatemala

Comunitario

Ministerio de Salud alerta sobre aumento de casos de tosferina en Guatemala

La tosferina se ha convertido en una preocupación creciente para las autoridades de Salud, que advierten sobre el riesgo de una propagación mayor si no se refuerza la vacunación infantil.

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y electorales. Con experiencia periodística de 20 años en medios escritos, televisivos y radiales.

y

|

time-clock

En conferencia de prensa, el ministro de salud Francisco Coma, anuncia que inicia la jornada de vacunación para prevenir enfermedades contra el Polio (OPV) y DPT, Tétanos, Diftería y Tosferina a niños de 18 meses hasta jóvenes de 14 años y mujeres en gestación. Fotografía: Roberto López Fecha: 22/04/2022

El Ministerio de Salud recomienda vacunar a los niños ante los riesgos que implica la tosferina en los menores de edad. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

Guatemala reporta un aumento en los casos de tosferina: 260 contagios confirmados y nueve menores fallecidos hasta inicios de octubre, según informaron autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

La información oficial indica que la mayoría de los niños fallecidos por esta enfermedad tenía menos de dos meses de nacido y no había recibido el esquema completo de vacunación.

Los decesos se registraron en los departamentos de Guatemala, Alta Verapaz, Quiché, Huehuetenango, Totonicapán y Jutiapa.

En comparación con el año pasado, cuando solo se reportaron nueve casos confirmados, el aumento actual ha encendido las alertas entre especialistas.

El pediatra Alejandro de León calificó la situación como una epidemia y mencionó que, solo la semana pasada, atendió a siete niños contagiados de un mismo colegio.

LECTURAS RELACIONADAS

Centro de salud Numero 1 de la zona 1 lleva a cabo jornada de vacunación contra el Sarampión. desde tempranas horas padres acuden con sus bebés para que les sea puesto el antídoto. foto por Carlos Hernández 22/01/2018

Repunte de tosferina en Guatemala obliga a reforzar esquema de vacunación en todo el país

chevron-right

Tosferina en Guatemala: Van más de 100 casos en el país y la baja vacunación es parte de las causas

chevron-right

La tosferina es una enfermedad respiratoria bacteriana que afecta principalmente a recién nacidos, menores de cinco años y adultos mayores. Entre sus síntomas más graves en niños se incluyen:

  • Tos intensa y persistente
  • Labios morados por falta de oxígeno
  • Dificultad para respirar
  • Hundimiento del pecho al inhalar
  • Fiebre (en algunos casos)

Los especialistas recomiendan acudir de inmediato al médico si se presentan estos síntomas, ya que el tratamiento es más efectivo durante las primeras tres semanas.

LECTURAS RELACIONADAS

AME3369. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 15/07/2022.- Una trabajadora de la salud aplica a un niño una dosis de vacuna contra la covid-19 durante una jornada de vacunación a niños, hoy, en el Centro Municipal de Salud Píndaro de Carvalho Rodrigues, en Río de Janeiro (Brasil). Río es la primera capital del país en aplicar la vacuna anticovid a niños de 3 y 4 años. EFE/ André Coelho

¿Cuáles son las vacunas obligatorias en Guatemala y cuándo deben aplicarse?

chevron-right
En el Centro de Vacunación en Alida España pocas personas llegan vacunarse la segunda dosis de AstraZeneca y Sputnik V, de las vacunas modernas y Pfizer ya no cuentan con esas vacunas. Fotografía Erick Avila: 08/11/2021

Cobertura de vacunación infantil en Guatemala quedará abajo del 95 % que recomienda la OPS

chevron-right

Ante el brote, el Ministerio de Salud emitió una alerta epidemiológica en febrero del 2025 e insiste en la importancia de completar el esquema de vacunación infantil para prevenir contagios y complicaciones graves.

Frente a este escenario, los médicos hacen un llamado urgente a la prevención. La vacuna contra la tosferina se aplica de forma gratuita en los puestos de salud y es la herramienta más efectiva para proteger a los más pequeños, especialmente a los bebés que aún no completan su esquema. La vigilancia y la acción rápida son clave para cortar la cadena de contagio y evitar que más familias se vean afectadas por esta enfermedad que puede tener consecuencias graves, afirman autoridades de Salud.

ESCRITO POR:

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y electorales. Con experiencia periodística de 20 años en medios escritos, televisivos y radiales.

Carlos Gómez

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y electorales. Con experiencia periodística de 20 años en medios escritos, televisivos y radiales.

Lee más artículos de Carlos Gómez

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

Lee más artículos de Andrea Domínguez

ARCHIVADO EN:

Ministerio de Salud MSPAS Tosferina Vacunación infantil 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS