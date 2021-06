Ministra de Salud Amelia Flores responsabiliza a la población del repunte de casos, que suman 271 mil 990

Amelia Flores, ministra de Salud. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

“Nuestro comportamiento como guatemaltecos no ha sido el mejor. Definitivamente las medidas de prevención se han relajado”, dijo este lunes 14 de junio la ministra de Salud, Amelia Flores, con relación a las causas del repunte de casos que ha hecho que los hospitales del país estén saturados de pacientes de covid-19.

Con 183 municipios en rojo y 271 mil 990 contagios acumulados, Guatemala afronta una de las peores etapas de la pandemia que ha hecho reconocer a las autoridades de Salud que hay “caos en el sistema sanitario”.

“Estamos teniendo un aumento importantísimo de casos en todas las cabeceras departamentales y en los municipios con alta densidad poblacional. Esto nos está llevando a un caos en el sistema sanitario, estamos otra vez en una crisis en la parte hospitalaria, estamos otra vez en una crisis anunciada (…) en la parte de los fallecidos”, dijo Lorena Gobern, jefa del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud.

Agregó: “mucha gente se está contagiando, la mayoría son jóvenes y tenemos nuestros hospitales ya abarrotados de tantos casos, y derivado de eso ha habido muchas circunstancias”.

“Estamos con el mapa prácticamente pintado de rojo, son pocos los municipios que están en amarillo, solamente 61, 96 en naranja y 183 en rojo”, dijo Gobern, quien agregó que la pandemia se ubica en el parte central del país, aunque está ha ido migrando con el paso de los meses.

Ante esas aseveraciones, la ministra de Salud Amelia Flores responsabilizó a la población por haber relajado las medidas de prevención como el uso de mascarilla e irrespetar el aforo en determinados lugares, “principalmente restaurantes”.

“Nuestro comportamiento como guatemaltecos no ha sido el mejor. Mientras más nos quitemos la mascarilla y hablemos cerca de personas que tampoco la tienen existe mucho mayor riesgo de contagio. Definitivamente las medidas de prevención se han relajado, seguramente la población se ha cansado y por eso recalcamos que las medidas deben continuar. El aforo sabemos que no se está cumpliendo, principalmente en restaurantes”, dijo Flores.

Añadió que lo que se vive -la crisis- en la red hospitalaria es producto del relajamiento de las personas en cuanto a las medidas sanitarias, lo que además ha incidido en que la positividad llegue a 25 por ciento.

“Muchas veces somos irresponsables, nos descuidamos, parrandeamos y no saben que eso va a repercutir aquí -en la red hospitalaria-, y me refiero a eso porque estas últimas semanas, los accidentes de tránsito que se atienden en los hospitales se deben al exceso del -consumo- de alcohol”, refirió Flores.

“El resultado de la comodidad, del relajamiento que hemos tenido o de la irresponsabilidad que tenemos, porque no me digan que cuando vamos a una fiesta vamos con mascarilla y bebemos alcohol sin mascarilla o bailamos o cantamos sin ella. Es ahí donde más podemos tener contagios”, señaló la ministra.

Resaltó que cerrar el país no es conveniente, puesto que la economía aún no se repone del cierre inicial. “Se que cerrar un país representa muchísimas dificultades para la población”, recalcó.

Además, la viceministra administrativa de Salud, Nancy Pezzarossi, acudió este 14 de junio a una citación de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) para informar sobre los casos de covid-19 en el país y el plan de vacunación.

La viceministra describió la situación actual como “fuera de control”. “Creo que ha habido, hasta cierto punto, un poco de irresponsabilidad de parte de la población”, dijo la viceministra.

Opiniones

Edwin Asturias, exdirector de la Coprecovid, escribió en su cuenta de Twitter que el uso de la mascarilla y evitar las aglomeraciones son dos elementos básicos para afrontar la pandemia; sin embargo, remarcó que el Gobierno carece de un plan para reforzar las restricciones encaminadas a la reactivación de la economía.

Además, señaló que es urgente acelerar el proceso de vacunación en busca de la inmunidad colectiva, pues de lo contrario “el pronóstico es que el bosque se quemará en un incendio de combustión acelerado”.

“Por qué #Guatemala sigue en una persistente, grave e incontrolable 3a ola #COVID19? 1) El uso de mascarillas se ha reducido a un nivel preocupante, 12 % debajo de lo ideal y cada aumento de su uso ha sido tardío, cuando la ola está en pico (reactivo, no preventivo)”, dice uno de los mensajes de Asturias.

“La movilidad en #Guatemala esta casi de regreso a lo que ocurría pre-pandemia. Sin un programa del @GuatemalaGob para reforzar las restricciones (apoyo al empleo, reactivación organizada y segura y subsidios estratégicos) un país de pobres no puede acatar recomendaciones”, refiere en otro texto.

Agregó: “Y por supuesto, si no se acelera el uso de #VacunasCOVID19 que puedan proteger y darnos inmunidad colectiva, el pronóstico es que el bosque se quemará en un incendio de combustión acelerado. Use la mascarilla, evite reuniones >10-20 personas y proteja a los suyos”.

En tanto, Karin Slowing, integrante del Laboratorio de Datos, señaló que a un año de que la ministra Flores tomó posesión en cambio de quejarse de la población debe entregar resultados y explicar cómo resolverá los problemas que tiene enfrente.

“Estamos a año y medio de la pandemia y a un año de que la ministra -Flores- tomó posesión y un año más tarde es absolutamente absurdo que pretenda culpar a la población”, comentó Slowing.

Agregó, que el Gobierno y el Ministerio de Salud incentivan a 15 o cada fin de mes para que la población salga, por ejemplo, para Semana Santa o para el Día de la Madre; además, dijo que las autoridades no dan el ejemplo, pues el presidente -Alejandro Giammattei- acude a reuniones, incluso de mandatarios, sin mascarilla.

Asegura que lo que hacen las autoridades es minimizar el problema y que han dejado claro que “no están gestionando bien los recursos”.

Señaló que lo que hace falta es una estrategia de comunicación e información pública, porque no es fácil persuadir a la población “cunado su prioridad es sobrevivir. También dijo que el control epidemiológico no ha dado resultados y que el rastreo de casos ha sido fallido.

En tanto, Óscar Chávez, integrante de esa misma organización, señaló la responsabilidad directa es de Salud, porque “aumento de casos hay desde febrero, no es algo nuevo y desde entonces el Ministerio no ha implementado ni una sola medida extra”.

Refirió que las medias actuales en algún momento pueden dejar de ser eficaces porque hay nuevos factores como variantes del virus, el clima y el tiempo de vida del virus.

Casos

Guatemala acumula 8.465 decesos y casi 272 mil casos positivos del SARS-CoV-2, según el reporte divulgado este lunes por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

De acuerdo con las autoridades sanitarias guatemaltecas, en las últimas 24 horas se realizaron en el país centroamericano 920 pruebas de la covid-19 y 287 de ellas resultaron positivas. Además, se reportaron 10 nuevos fallecidos debido al virus.

En total, Guatemala suma 271 mil 990 contagios desde marzo de 2020, incluidas 247.134 personas que se han recuperado de la enfermedad. Actualmente 16 mil 756 casos están activos y 8 mil 465 han perdido la vida por el SARS-CoV-2.

La incidencia acumulada en el territorio es de 1 mil 613.4 casos por cada 100 mil guatemaltecos, la tasa de mortalidad es de 48 personas por cada 100 mil habitantes y la tasa de letalidad es del 3 por ciento.

Guatemala ha realizado desde febrero de 2020 un total de 1 millón 498 mil 396 pruebas para detectar el coronavirus con una proporción positiva del 18.2 por ciento.

Según el Ministerio de Salud, 533 mil 175 guatemaltecos han recibido la primera dosis de la vacuna contra la covid-19 y 133 mil 869 ya tienen el esquema completo (dos dosis) de vacunación.