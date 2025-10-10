MP investiga posible responsabilidad penal por derrumbe en el km 24.5 de carretera a El Salvador

La Fiscalía de Delitos contra el Ambiente, en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana, efectuó este viernes 10 de octubre diligencias en el kilómetro 24.5 de la carretera a El Salvador, como parte de una investigación de oficio para establecer las causas de los derrumbes registrados esta semana en ese sector.

El objetivo de las pesquisas es determinar si hubo movimientos de tierra, tala de árboles u otras acciones que pudieron haber contribuido al deslizamiento del talud ocurrido en el área.

En las diligencias participaron representantes del Ministerio de Energía y Minas; del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales; de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred); y del Instituto Nacional de Bosques (INAB), quienes inspeccionaron la zona afectada y recopilaron información técnica para el expediente.

También acudió personal de la Unidad de Delitos contra la Vida, ya que se presume que en el sector quedó soterrado Virgilio Pérez Antón, de 65 años, originario de Huehuetenango. Se calcula que su cuerpo estaría a unos 20 metros de profundidad, bajo toneladas de tierra que han vuelto a ceder.

Por su parte, la Municipalidad de Fraijanes identificó al propietario del terreno donde ocurrió el deslizamiento: César Érick Rolando Winter Chen, quien figura en el registro catastral como dueño.

La comuna presentará una denuncia penal en el Ministerio Público contra Winter Chen y, además, procederá por la vía administrativa. Según el Código Municipal, la sanción podría alcanzar una multa de hasta Q500 mil, debido a que se habría construido sin permiso municipal ni autorización correspondiente.

Las autoridades mantienen vigilancia en el área, ante la inestabilidad del terreno y el riesgo de nuevos desprendimientos por la saturación de agua a causa de las lluvias recientes.

