Multan con Q25 mil a conductor de camión que bloqueó el bulevar Los Próceres por fallas mecánicas

Durante la mañana de este martes 22 de septiembre, la Municipalidad de Guatemala, a través de su cuenta en X, reportó que un vehículo de transporte pesado bloqueaba el bulevar Los Próceres y la 24 avenida, zona 10, en dirección al Obelisco.

La Municipalidad de Guatemala informó que el vehículo presentó fallas mecánicas y bloqueó por completo el paso de los automóviles que se dirigían al Obelisco.

Horas después, la comuna reportó en su cuenta en X que se efectuaban trabajos con una grúa para movilizar el transporte y reactivar el paso vehicular.

Además, el alcalde de la ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñónez, se pronunció en su cuenta en X, donde mencionó que el conductor del camión tendrá una sanción de Q25 mil.

Grúa realizó trabajos en el lugar para retirar el transporte de carga pesada y liberar por completo el paso vehicular.



Agradecemos a los conductores seguir las indicaciones de nuestros agentes de @PMT, quienes se encuentran en el sector regulando el tránsito para agilizar la… https://t.co/sc8fWUFB1h pic.twitter.com/Qc4Z8YTxsj — MuniGuate (@muniguate) September 22, 2026

Además, el alcalde Quiñónez indicó que el vehículo fue consignado y será trasladado al predio municipal, donde se iniciará el debido proceso ante el Juzgado de Asuntos Municipales para imponer una multa de hasta Q500 mil.

La Municipalidad agradeció a los conductores que siguieran las indicaciones de los agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), quienes se encontraban en el sector regulando el tránsito para agilizar la circulación.

Nuestra responsabilidad es actuar y hacer cumplir la ley.



Q25 mil de sanción al conductor por bloquear la vía, vehículo consignado en el predio municipal y procedimiento iniciado ante el Juzgado de Asuntos Municipales para imponer una multa de hasta Q500 mil.#TraficoGT… https://t.co/LnLw61FeEn — Ricardo Quiñónez (@RQuinonezL) September 22, 2026

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.