Niños quemados por explosión en Alta Verapaz reciben atención médica en EE. UU.; dos fallecieron

A casi tres semanas de la explosión de un picop con pólvora en San Pedro Carchá, Alta Verapaz, se confirmó la muerte de dos niños, mientras que otros cuatro fueron trasladados a hospitales especializados en Estados Unidos para recibir tratamiento por quemaduras graves. Dos menores más continúan internados en el Hospital Roosevelt, en condición estable.

Tras el estallido, que dejó 12 personas heridas, seis niños fueron trasladados en estado crítico al Hospital Roosevelt, en la ciudad de Guatemala. De ellos, cuatro fueron remitidos posteriormente a centros médicos especializados en Estados Unidos, donde continúan su tratamiento por quemaduras de tercer grado.

La información fue confirmada por el pediatra Ricardo Menéndez, quien detalló que los pacientes trasladados al extranjero requerían implantes de piel, ya que las quemaduras comprometieron áreas vitales, incluidas las vías respiratorias.

Menéndez explicó que el Plan Belén permitió coordinar con entidades humanitarias el envío de los menores a EE. UU., mientras que otros continúan hospitalizados en el Roosevelt, en condición estable.

Entre los lesionados que atienden en la Pediatría hay casos de niños heridos por la explosión de morteros, como uno registrado en Chiquimula, que ya es investigado por el Ministerio Público.

En el caso de San Pedro Carchá, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para establecer si el transporte de explosivos contaba con autorización del Ministerio de la Defensa, pues está prohibido trasladar ese tipo de material sin permisos oficiales.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

