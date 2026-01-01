Nuevas autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán asumen cargos este 1 de enero

Con una ceremonia pública en la plaza central de Totonicapán, se llevó a cabo el acto de toma de posesión de la nueva junta directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, que estará presidida por Eduardo Cresencio Tax.

El acto, que marca el inicio del período de gestión del 2026, incluyó la entrega simbólica de las varas de mando, símbolo de autoridad y servicio comunitario, a las juntas directivas de cada uno de los cantones.

La ceremonia de transición, arraigada en los usos y costumbres de la comunidad, no solo formalizó el cambio de liderazgo, sino que también sirvió como escenario para reafirmar los principios y la vigencia del sistema de gobierno comunitario existente en el departamento, se informó.

En sus intervenciones, tanto las autoridades salientes como las entrantes subrayaron el papel fundamental de la institución en la defensa de los derechos, el territorio y la identidad de los pueblos originarios.

El nuevo presidente, Eduardo Cresencio Tax, definió en su discurso a los 48 Cantones como un sistema legítimo de gobierno comunitario, justicia propia y defensa del territorio.

“La fuerza de esta entidad ha sido siempre la unidad, el trabajo colectivo, el respeto a los valores, la palabra, la armonía con la Madre Tierra y el servicio”, afirmó Tax ante los presentes en el acto.

El nuevo presidente de los 48 Cantones estableció como una de sus líneas de acción la defensa frente a la criminalización de las autoridades ancestrales.

“Mi compromiso es claro: seremos una sola voz frente a quienes intenten dividirnos y seguiremos trabajando por el desarrollo de nuestras comunidades”, declaró, haciendo énfasis en la continuidad de la lucha histórica de la organización.

Por su parte, las autoridades que concluyeron su período agradecieron el apoyo recibido durante su gestión e hicieron un llamado a la unidad. Instaron a la población a mantenerse firme en la defensa de los intereses colectivos y el bienestar del pueblo, legado que ahora pasa a las nuevas juntas directivas.

El momento principal de la ceremonia fue la entrega de las varas de mando. Este acto constituye un reconocimiento público de la autoridad conferida por la comunidad hacia los representantes electos. La vara representa el compromiso de servir y guiar conforme a los principios ancestrales y a las decisiones tomadas de manera colectiva. La recepción de estas varas por parte de los representantes de los 48 Cantones refrenda la estructura descentralizada de la organización, que es una de las más antiguas y representativas de la gobernanza indígena en Guatemala.

Representatividad y autonomía

Los 48 Cantones de Totonicapán son reconocidos por su lucha en defensa de los recursos naturales, especialmente los bosques comunales, y por su oposición a políticas estatales o privadas que consideran lesivas para sus comunidades.

Su estructura de autogobierno, basada en el servicio rotativo y no remunerado, ha permitido mantener una fuerte cohesión social y una voz política propia frente al Estado y otros actores.

La toma de posesión del 1 de enero es, por tanto, un evento de gran significado para los habitantes de la región, ya que marca la renovación del liderazgo de una institución que se percibe a sí misma como garante de un proyecto comunitario frente a presiones externas.

El mensaje emitido por el nuevo presidente, Eduardo Cresencio Tax, se basa en la conciencia de que su principal fortaleza reside en la cohesión interna, un factor que será crucial para enfrentar los desafíos que se presenten durante el 2026.

La ceremonia concluyó con la expectativa puesta en la nueva directiva, que deberá ejercer sus funciones entre la preservación de las tradiciones, la defensa del territorio y la búsqueda de soluciones a las demandas de desarrollo de las comunidades que representa.