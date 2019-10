Nuevo derrumbe en el libramiento de Chimaltenango

Que presagios no Ubico?.

Así como se descarriló el vagón en el maltratado ferrocarril, así fue de descarrilado tu actuar como cabeza del gobierno, en tu paso por el maltratado pais y estado.

Y así como se desmorona el libramiento de Chimaltenago por haber sido construído empiricamente por sinvergüenzas outsiders.

Así se te desmoronará todo lo que crees has logrado con perversidad por ser un empirico, fanfarron y abusivo.

NO HE DE MORIR SIN VERLO.

le has hecho demasiado daño al pais.