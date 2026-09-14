Obelisco cerrado: así se están encendiendo las antorchas de Guatemala, Mixco y Villa Nueva

Las actividades por los 205 años de Independencia de Guatemala movilizan a miles de personas en calles y carreteras.

La Secretaría Ejecutiva de la Conred hizo un llamado a celebrar con prevención y responsabilidad ante la movilización de grupos en carreteras, calles y espacios públicos durante las actividades de Independencia.

Antes de salir, la institución recomienda planificar la ruta, identificar lugares seguros para descansar, mantenerse hidratado y utilizar ropa cómoda y elementos reflectivos, especialmente durante los recorridos nocturnos.

También pide que niñas, niños y adolescentes permanezcan acompañados por una persona adulta, y que los grupos se mantengan unidos. Se recomienda evitar áreas con poca iluminación o que representen algún peligro para los participantes.

Estos son los puntos habilitados para encender antorchas

El cambio para este 2026, según informó el Ministerio de Cultura y Deportes (MCD, como parte de la campaña Antorchas Seguras, fue que el Obelisco no fue habilitado como punto de encendido el 14 de septiembre, debido a las medidas adoptadas para distribuir la concentración de participantes.

En su lugar, se habilitaron cinco espacios para el encendido del fuego patrio, estos son:

Parque Erick Barrondo: 28 avenida 14-02, Ciudad de Plata 2, zona 7.

28 avenida 14-02, Ciudad de Plata 2, zona 7. Centro Deportivo y Recreativo Campos del Roosevelt: 9a avenida, colonia Roosevelt, zona 11.

9a avenida, colonia Roosevelt, zona 11. Centro Deportivo y Recreativo Campo Marte: 15 avenida y 32 calle final, zona 5.

15 avenida y 32 calle final, zona 5. Municipalidad de Guatemala: 21 calle 6-77, zona 1, Centro Cívico, Palacio Municipal.

21 calle 6-77, zona 1, Centro Cívico, Palacio Municipal. Alcaldía Auxiliar de zona 18.

Los puntos, según informó el MCD, estarán habilitados este 14 de septiembre, de 6 a 18 horas.

La medida busca distribuir la concentración de participantes, facilitar los recorridos y generar mejores condiciones para el desarrollo de esta tradición.

¿Cómo avanza el movimiento de las antorchas?

Delia Santos, vocera de la Policía Municipal de Villa Nueva, explicó que se desconoce si todos los grupos han adoptado las recomendaciones emitidas por las autoridades, debido a que estas son de carácter preventivo.

Sin embargo, señaló que el pebetero ubicado en la Municipalidad de Villa Nueva sí ha recibido a centros educativos que han acudido a encender el fuego patrio desde tempranas horas.

La vocera consideró que algunos establecimientos podrían estar realizando las actividades de manera interna, debido a la poca cantidad de personas que se ha observado transitando en antorchas por la ruta.

Actualización de tránsito 14/09/2026 11:00 horas. pic.twitter.com/udPHcvr2TR — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) September 14, 2026

En la Ciudad de Guatemala, Amílcar Montejo, recordó que el Obelisco permanece cerrado y no está permitido utilizar ese punto para el encendido de antorchas.

Montejo señaló que los demás puntos habilitados están preparados para atender a las caravanas y recomendó a los participantes organizar previamente su recorrido para evitar complicaciones.

Los conductores también deberán tomar en cuenta el desplazamiento de estos grupos, especialmente por la cantidad de personas que podrían concentrarse en distintos sectores de la capital.

En plaza El Obelisco, no habrá actividad del encendido del fuego patrio y se mantiene cierre para ingresar a ese lugar. pic.twitter.com/rSk829Eliy — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) September 14, 2026

Según se ha verificado, algunos de los participantes del Municipio de Mixco se han trasladado hacia el Parque Erick Barrondo, en la zona 7, y los Campos del Roosevelt, en la zona 11, dos de los cinco puntos habilitados este 14 de septiembre.

Recomendaciones para una celebración segura

Las autoridades también piden a los participantes:

Depositar los residuos en lugares adecuados.

Hacer un uso responsable del agua.

Evitar lanzar bolsas con agua u objetos a las personas que participan en las antorchas.

Mantenerse hidratados durante los recorridos.

Utilizar elementos reflectivos si el recorrido se realiza de noche.

Permanecer juntos como grupo y evitar zonas peligrosas o con poca iluminación.

Más de mil antorchas se movilizarán en la capital

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó que se prevé la movilización de más de mil antorchas en la capital..

Además, explicó que cada grupo podría reunir entre 150 y 200 personas, por lo que la movilización podría superar los 150 mil participantes y generar cambios en la circulación vehicular.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan a los conductores tomar en cuenta las rutas de las antorchas y considerar vías alternas.