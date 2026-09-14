EN VIVO: Plaza de la Constitución se viste de gala con música y alegría por los 205 años de Independencia

Recorridos de antorchas, desfiles y otras actividades cívicas se esperan en la metrópoli este 14 de septiembre con motivo de las fiestas de Independencia.

Los encendidos de las antorchas este 2026 serán en distintos puntos de la capital y municipios aledaños, adonde llegarán grupos para hacer distintos recorridos con el fuego patrio.

Amílcar Montejo, vocero vial de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), informó que en la plaza El Obelisco no habrá actividad de encendido del fuego patrio y se mantiene cerrado el ingreso a ese lugar.

Autoridades de tránsito informaron que ya se desarrollan recorridos de antorchas y otras actividades cívicas, por lo que piden precaución a los automovilistas.

¿Dónde encender la antorcha en Guatemala?

Parque Erick Barrondo: para corredores provenientes del occidente de la capital

para corredores provenientes del occidente de la capital Centro Deportivo y Recreativo Campos del Roosevelt: para quienes ingresen por el sur de la capital

para quienes ingresen por el sur de la capital Centro Deportivo y Recreativo Campo Marte: para corredores provenientes del oriente y de las zonas 9, 10, 15 y 16

para corredores provenientes del oriente y de las zonas 9, 10, 15 y 16 Municipalidad de Guatemala: será un punto central para los capitalinos

será un punto central para los capitalinos Alcaldía Auxiliar de zona 18: para corredores que ingresen por la ruta al Atlántico y de las zonas 17, 18, 24 y 25

Recomendaciones si participa en recorrido de antorcha en Guatemala

Para contribuir al desarrollo seguro de esta actividad cívico-deportiva, las autoridades brindaron las siguientes recomendaciones:

Utilizar el carril derecho de las vías destinado a los corredores, sin invadir otros carriles ni rebasar a otros grupos

Abstenerse de lanzar bolsas con agua, hielo u otros objetos que puedan causar lesiones a los corredores

Evitar dejar atrás a niños, adolescentes u otras personas que participen en antorchas grupales

Atender las indicaciones de las autoridades de tránsito y de la Policía Nacional Civil (PNC)

A los conductores ajenos a la actividad se les recomienda mantenerse en el carril izquierdo para reducir el riesgo de accidentes con los participantes.

14 de septiembre 2026, 19:31h Precaución en el Centro Cívico por peatones y grupos con antorchas que avanzan hacia la Plaza de la Constitución

Amílcar Montejo, vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, informó que grupos con antorchas y peatones continúan movilizándose por el Centro Cívico y hacia la Plaza de la Constitución, por lo que recomendó precaución a los automovilistas ante los constantes cruces de personas.

La Municipalidad de Guatemala permanece habilitada la noche de este 14 de septiembre como punto para el encendido del fuego patrio. La movilización de grupos con antorchas y peatones genera complicaciones de tránsito en los alrededores del Centro Cívico y la Plaza de la Constitución.

La Municipalidad de Guatemala aún sigue habilitada para encendido de antorchas. pic.twitter.com/iNLB61s6De — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) September 15, 2026

14 de septiembre 2026, 19:10h Despiden al presidente Bernardo Arévalo mientras continúan las celebraciones por la Independencia en la Plaza de la Constitución

El presidente Bernardo Arévalo, integrantes del Gabinete de Gobierno y otros funcionarios se despiden de la Plaza de la Constitución luego de participar en los actos oficiales por los 205 años de Independencia de Guatemala.

La celebración por los 205 años de Independencia continúa la noche de este 14 de septiembre en la Plaza de la Constitución con marimba, bandas escolares, fuegos artificiales y la presencia de ciudadanos que permanecen en el lugar para disfrutar del cierre de las actividades.

El presidente Bernardo Arévalo y funcionarios se retiran de la Plaza de la Constitución, mientras ciudadanos disfrutan de marimba, bandas escolares y fuegos artificiales durante las celebraciones de Independencia. (Foto: Prensa Libre, Byron Baiza)

14 de septiembre 2026, 19:00h Arévalo afirma que “la libertad empieza a florecer” y señala resistencia de sectores que buscan mantener privilegios

El presidente Bernardo Arévalo afirmó durante su intervención en el acto de izada de la Bandera Nacional, este 14 de septiembre, que “la libertad empieza a florecer” en Guatemala. El mandatario sostuvo que el sistema de justicia comienza a cambiar y mencionó el cierre de procesos contra Basilio Cuac, Esteban Tox, Héctor Chaclán y Luis Pacheco, casos que calificó de injustos y sin fundamento.

Durante el acto por los 205 años de Independencia, Bernardo Arévalo también afirmó que existen sectores que se resisten a las transformaciones impulsadas por su gobierno porque, según dijo, están acostumbrados al “dinero fácil”, al abuso y a privilegios vinculados con el poder. El presidente aseguró que algunas personas buscan “manipular a otros, inclusive violentamente”, aunque no identificó a personas u organizaciones ni vinculó directamente esas afirmaciones con las recientes protestas y bloqueos.

14 de septiembre 2026, 18:40h Izada de la Bandera Nacional marca una noche de celebraciones por los 205 años de Independencia

La izada de la Bandera Nacional se llevó a cabo la noche de este 14 de septiembre en la Plaza de la Constitución, zona 1 de la capital, como parte de las actividades oficiales para conmemorar los 205 años de la Independencia de Guatemala.

Las actividades por los 205 años de la Independencia de Guatemala reúnen este 14 de septiembre actos cívicos y recorridos de antorchas en distintos sectores de la capital.

Vista panorámica de la izada de la Bandera Nacional en la Plaza de la Constitución durante una noche de actividades por los 205 años de la Independencia de Guatemala. (Foto: Prensa Libre, Byron Baiza)

14 de septiembre 2026, 18:20h Autoridades participan en la izada de la bandera de Guatemala

Autoridades participan en la izada de la bandera de Guatemala en la Plaza de la Constitución, como parte de los actos por el 205 aniversario de la Independencia.

Durante la actividad se lanzarán 21 salvas de artillería para conmemorar la fecha patria.

La ceremonia forma parte de las actividades oficiales programadas con motivo de la Independencia de Guatemala.

14 de septiembre 2026, h

14 de septiembre 2026, 17:25h Celebran solemne tedeum por la Independencia

El solemne tedeum por la celebración de los 205 años de la Independencia de Guatemala se celebra en la Catedral Metropolitana, con la presencia de autoridades del Gobierno.

El tedeum es una ceremonia tradicional de acción de gracias que se celebra cada 14 de septiembre en la Catedral Metropolitana, como parte de las conmemoraciones de la Independencia.

14 de septiembre 2026, 17:20h Bandas musicales avanzan hacia la Plaza de la Constitución

Bandas de diferentes establecimientos educativos avanzan por la Sexta Avenida hacia la Plaza de la Constitución. Durante el trayecto, los estudiantes amenizan a los asistentes con sus interpretaciones, acompañados por batonistas.

14 de septiembre 2026, 16:00h Ejército emite recomendaciones para recorridos de antorchas

El Ejército de Guatemala compartió recomendaciones para que los recorridos de antorchas por los 205 años de la Independencia Patria se desarrollen de manera segura, ordenada y responsable.

La institución hizo un llamado a vivir las tradiciones con responsabilidad durante esta celebración.

🇬🇹🔥 ¡Vivamos nuestras tradiciones con responsabilidad!



Durante el recorrido de las antorchas por los 205 Años de Independencia Patria, compartimos importantes recomendaciones para disfrutar esta celebración de manera segura, ordenada y responsable.



🫡🇬🇹 Celebremos a Guatemala… pic.twitter.com/cl1Kph3v2u — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) September 14, 2026

14 de septiembre 2026, 14:00h PMT emite recomendaciones por recorridos de antorchas



Pide prevenir el lanzamiento de bolsas con agua o hielo a los participantes.

PNC enciende la llama de la prevención pic.twitter.com/FAHBv6uIc4 — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 14, 2026

14 de septiembre 2026, 13:38h La zona 17 también registra actividad cívica



Antorcha escolar sale ahora del punto de encendido del fuego patrio en un centro comercial en la zona 17.

Una antorcha escolar sale ahora del punto el de encendido del fuego patrio en Centro Comercial Los Alamos zona 17.



⚠️ En plaza El Obelisco, no habrá actividad y se mantendrá cierre para ingresar a ese lugar. pic.twitter.com/22luoxVeAL — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) September 14, 2026

14 de septiembre 2026, 13:05h Guatemaltecos se alistan para participar en actividades patrias



El Campo Marte es el escenario a donde grupos de guatemaltecos han llegado para hacer el recorrido con la antorcha.

(Foto Prensa Libre: Esbin García)

14 de septiembre 2026, 12:17h PMT alerta por desvíos en el tránsito



Los agentes efectúan desvíos y habilitan carriles reversibles por caminatas cívicas y recorridos de antorchas.

Actualización de tránsito 14/09/2026 11:00 horas. pic.twitter.com/udPHcvr2TR — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) September 14, 2026

14 de septiembre 2026, 12:14h Encienden fuego patrio en los Campos del Roosevelt

El recinto se encuentra habilitado y preparado para recibir a quienes participan en la tradicional actividad patria del encendido de antorchas.

CAMPOS DEL ROOSEVELT LISTO PARA EL ENCENDIDO DE ANTORCHAS 🇬🇹



Campos del Roosevelt ya se encuentra habilitado y preparado para recibir a quienes participarán en la tradicional actividad patria del encendido de antorchas.



Planifica tu ruta, organiza tu tiempo y sigue las… pic.twitter.com/bTLKYrxKCj — Policía MT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) September 14, 2026

14 de septiembre 2026, 11:22h Antorchas salen del Parque Erick Barrondo



El parque Erick Barrondo es uno de los puntos para encender el fuego patrio en la ciudad de Guatemala.

Antorcha en el Parque Erick Barrondo, en la zona 7. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

14 de septiembre 2026, 10:30h Antorcha recorre la aldea El Jocotillo, Villa Canales



Agentes de la PMT apoyan con seguridad vial y acompañamiento a grupo de personas que se moviliza con antorcha en la referida aldea.

14 de septiembre 2026, 10:23h Listado de actividades cívicas en Mixco



Autoridades de tránsito de Mixco comparten listado de actividades en las distintas zonas de ese municipio.

Compartimos actividades por fiestas patrias, que se llevarán a cabo este martes 15 de septiembre, en las distintas zonas de Mixco, por lo que se recomienda anticipar su salida y conducir con precaución.#TránsitoMixco pic.twitter.com/EWxZTDBV1g — Tránsito Mixco (@Transito_mixco) September 14, 2026

14 de septiembre 2026, 09:22h Se desarrollan actividades cívicas en Villa Nueva



La PMT informa de recorrido de antorcha en Bárcenas con dirección al sector del Túnel.

Participantes de Antorcha se desplazan en en Bárcenas Villa Nueva hacia el Túnel, maneje con precaución. pic.twitter.com/lI6uZ2ED5y — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) September 14, 2026

14 de septiembre 2026, 09:18h Antorcha inicia recorrido en la zona 1 de la capital

Grupos de personas se hacen presentes frente a la comuna de la capital para encender el fuego patrio.

ANTORCHAS EN EL PALACIO MUNICIPAL ZONA 1



Policía MT supervisa la movilidad en los alrededores del Palacio Municipal, zona 1, ante la llegada y concentración de participantes de las antorchas.



Se mantiene presencia en el sector para contribuir a que las actividades se… pic.twitter.com/EqTWIbVe25 — Policía MT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) September 14, 2026

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