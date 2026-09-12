Antorchas en Guatemala 2026: dónde serán los puntos de encendido del fuego patrio y cuáles son las rutas alternas

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Antorchas en Guatemala 2026: dónde serán los puntos de encendido del fuego patrio y cuáles son las rutas alternas

La Ciudad de Guatemala será uno de los puntos de encuentro para el encendido del fuego patrio que llevarán las antorchas durante las celebraciones de Independencia. Conozca el plan vial.

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guatemaltecos sosteniendo una antorcha en la plaza del Obelisco por el Día de la Independencia en Guatemala

Miles de antorchas se encienden en Plaza el Obelisco, desde donde parten en grupos de personas que corren en las principales calles y avenida de la ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández)

Por las calles, avenidas y carreteras principales de la Ciudad de Guatemala, miles de guatemaltecos se desplazarán con antorchas como parte de una de las actividades cívico-deportivas que anteceden a la conmemoración de la Independencia del país.

La llama que simboliza la libertad y el progreso volverá a servir como antesala de la celebración de los 205 años de Independencia. Desde el pasado 11 de septiembre, ciudadanos de distintos puntos del departamento de Guatemala han recorrido la capital con el fuego patrio.

Se prevé que la movilización continúe este 12, 13 y 14 de septiembre. Este último, conocido como el Día de las Antorchas, reunirá a grupos de guatemaltecos que recorrerán la Ciudad de Guatemala como parte de esta actividad de fervor cívico y deportivo.

Familias, grupos de amigos y centros educativos de la capital y de otros departamentos buscarán llegar a los puntos designados para el encendido del fuego patrio.

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Amílcar Montejo, vocero de Emetra, destacó que se prevé la movilización de más de mil antorchas en la Ciudad de Guatemala durante los próximos días. Ante el incremento de los desplazamientos, compartió las rutas alternas que los conductores pueden considerar.

Montejo señaló que cada una de las antorchas previstas podría reunir entre 150 y 200 personas. Esto representaría más de 150 mil participantes en las calles de la capital y podría afectar la circulación vehicular.

Según informó la Policía Municipal de Tránsito, el Obelisco quedará fuera de los puntos para el encendido de antorchas el 14 de septiembre. Para ese día se habilitarán cinco lugares para el encendido del fuego patrio:

  • Parque Erick Barrondo: 28 avenida 14-02, Ciudad de Plata II, zona 7, Ciudad de Guatemala
  • Centro Deportivo y Recreativo Campos del Roosevelt: 9a avenida, colonia Roosevelt, zona 11, Ciudad de Guatemala
  • Centro Deportivo y Recreativo Campo Marte: 15 avenida y 32 calle final, zona 5, Ciudad de Guatemala
  • Municipalidad de Guatemala: 21 calle 6-77, zona 1, Centro Cívico, Palacio Municipal, Ciudad de Guatemala
  • Alcaldía Auxiliar de zona 18

Según dio a conocer el Ministerio de Cultura y Deportes (MCD), estos espacios forman parte de la campaña interinstitucional Antorchas Seguras. Los cinco puntos estarán habilitados el 14 de septiembre, de 6 a 18 horas.

Distribución de los puntos de encendido del fuego patrio

  • Parque Erick Barrondo: para corredores provenientes del occidente de la Ciudad de Guatemala
  • Centro Deportivo y Recreativo Campos del Roosevelt: para quienes ingresen por el sur de la capital
  • Centro Deportivo y Recreativo Campo Marte: para corredores provenientes del oriente y de las zonas 9, 10, 15 y 16
  • Municipalidad de Guatemala: será un punto central para los capitalinos
  • Alcaldía Auxiliar de zona 18: para corredores que ingresen por la ruta al Atlántico y de las zonas 17, 18, 24 y 25

Rutas que deben considerar los conductores

Montejo resaltó cinco sectores y las rutas que pueden considerar los automovilistas ante el desplazamiento de las antorchas:

  • MuniGuate: Puente Olímpico y Centro Histórico
  • Plaza de la Constitución: Calle Martí y Primera Calle de las zonas 1, 2 y 6
  • Parque Erick Barrondo: bulevar La Madre, Calzada San Juan, Periférico y Tulam Tzu
  • Campos del Roosevelt: 13 calle de la zona 11, Roosevelt, Avenida Carabanchel y Periférico
  • Plaza Los Álamos, zona 17: bulevar Los Olivos, ruta al Atlántico, bulevar Buganvilias y Calzada La Paz
Antorchas en Guatemala
Centros educativos, barrios y otras entidades organizan sus propias antorchas, Se recomienda notificar a las autoridades correspondientes si desea organizar este tipo de eventos cívicos. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Recomendaciones para los participantes

Para contribuir al desarrollo seguro de esta actividad cívico-deportiva, las autoridades brindaron las siguientes recomendaciones:

  • Utilizar el carril derecho de las vías destinado a los corredores, sin invadir otros carriles ni rebasar a otros grupos
  • Abstenerse de lanzar bolsas con agua, hielo u otros objetos que puedan causar lesiones a los corredores
  • Evitar dejar atrás a niños, adolescentes u otras personas que participen en antorchas grupales
  • Atender las indicaciones de las autoridades de tránsito y de la Policía Nacional Civil (PNC)

A los conductores ajenos a la actividad se les recomienda mantenerse en el carril izquierdo, con el fin de reducir el riesgo de accidentes con los participantes.

Recomendaciones para unas fiestas limpias y ordenadas

  • Evitar productos desechables y sustituirlos por recipientes reutilizables para agua
  • Promover recorridos internos y evitar correr por las carreteras principales
  • Utilizar materiales reciclables para elaborar las antorchas
En medio de una fuerte carga emocional en la Plaza El Obelisco, este día partió la Antorcha Centroamericana por la Paz y Libertad rumbo a El Salvador en el marco de los 203 años de la independencia de Centroamérica. Frente a las autoridades de la Gobernación Departamental de Guatemala y la Dirección General de Educación Física (Digef), estudiantes de diferentes centros educativos de educación física de Sololá, San Marcos, Quiché, Chiquimula, El Progreso, Baja Verapaz y de la academia de la PNC comenzaron el recorrido del fuego de independencia rumbo al país hermano de El Salvador. Foto: BYRON RIVERA 03/09/2024
Las antorchas se han convertido en una tradición popular en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera)

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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