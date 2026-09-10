Antorchas y desfiles: lanzan plan para reducir basura y mejorar el orden durante las fiestas patrias

En pleno septiembre, las fiestas patrias están por comenzar. Desfiles, antorchas y actos cívicos ocuparán un lugar importante en cada rincón de Guatemala. Sin embargo, hay dos preocupaciones que persisten: la acumulación de basura y la seguridad.

Para procurar el orden y la limpieza durante las celebraciones de Independencia, este jueves 10 de septiembre se lanzó la iniciativa Fiestas Patrias Limpias y Ordenadas, impulsada por Haciendo Eco, el Viceministerio del Deporte y el Consejo Nacional del Deporte.

La propuesta surge ante la cantidad de residuos que queda en calles y carreteras después del 14 y 15 de septiembre, la cual aumenta hasta 30%, además de los accidentes y problemas de movilidad relacionados con algunas actividades, según explicó Jeanne Samayoa, integrante del equipo de Nueva Narrativa y líder del movimiento Haciendo Eco.

Entre las acciones planteadas para cuidar el orden y la limpieza, están:

Utilizar pachones, recipientes reutilizables y garrafones para reducir el uso de bolsas plásticas durante las antorchas

Instalar recipientes para separar residuos

Promover recorridos internos que eviten, cuando sea posible, el tránsito de corredores por carreteras

Procurar que los materiales reciclables ingresen a procesos de aprovechamiento y que los residuos orgánicos sean separados

Utilizar materiales reciclables en la elaboración de antorchas

Reducir productos desechables que posteriormente pueden terminar en calles, drenajes, ríos y lagos

Incorporar el plogging, una práctica que combina correr o caminar con la recolección de residuos durante el recorrido

Milton Cárdenas, fundador del movimiento Plogging en Guatemala, explicó que la propuesta para estas fiestas es que los grupos de antorchas recojan basura en lugar de dejar residuos a su paso y que, al finalizar, clasifiquen los materiales recolectados.

El proyecto involucra a 33 municipalidades, entre las que figuran San Andrés, Retalhuleu; San Lucas Sacatepéquez; San Juan Sacatepéquez; Jocotenango; Melchor de Mencos, Petén, además de municipios de Jutiapa, Suchitepéquez e Izabal. Sin embargo, se prevé extenderlo a los 340 municipios del país.

Autoridades de estos municipios han preparado planes de limpieza y recolección de residuos. Además, trabajan con establecimientos educativos mediante actividades de educación ambiental, movilidad y acompañamiento de antorchas, colocación de recipientes para basura y entrega de pachones y otros insumos obtenidos por medio del proyecto, como es el caso de la Municipalidad de San Juan Sacatepéquez.

La estrategia también busca involucrar directamente a los centros educativos. Eslie López Mejía, maestra de primaria, explicó que durante los desfiles trabajan con comités de padres de familia para recoger los residuos que generan los estudiantes al hidratarse y evitar que permanezcan en las calles.

Según los impulsores de la iniciativa Fiestas Patrias Limpias y Ordenadas, esta aún se encuentra en una etapa piloto, pero esperan que, con la experiencia que las 33 municipalidades recojan este año, puedan preparar con mayor anticipación una estrategia que se extienda al resto del país.