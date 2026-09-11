Antigua Guatemala celebra la Independencia: así serán los recorridos de los desfiles, el fuego patrio y las actividades

Estudiantes de diversos centros educativos de Antigua Guatemala se preparan para participar en los tradicionales desfiles cívicos escolares que se celebran con motivo de la Independencia del país.

Este año, Guatemala conmemora los 205 años de la firma del Acta de Independencia, por lo que estudiantes, batonistas y diversas bandas escolares recorrerán sectores de Antigua Guatemala.

Entre calles empedradas y arquitectura colonial, los estudiantes llevarán la celebración al ritmo de la lira, el bombo y el redoblante. La agenda de las festividades incluye presentaciones de bandas, actos cívicos y un show de luces.

Como antesala a los desfile del 15 de septiembre, se realizará la tradicional actividad de las antorchas, cuyo fuego patrio se encenderá en las afueras del ayuntamiento municipal. La Municipalidad de Antigua Guatemala también informó sobre actos cívicos, como la izada del Pabellón Nacional, y las actividades programadas para el 14 y 15 de septiembre.

Actos cívicos

Izada del Pabellón Nacional: Uno de los actos cívicos de la celebración patria se realizará en la Plaza Mayor, con la participación de estudiantes, docentes, autoridades municipales y vecinos. La actividad está prevista para el 14 de septiembre a las 18 horas.

Uno de los actos cívicos de la celebración patria se realizará en la Plaza Mayor, con la participación de estudiantes, docentes, autoridades municipales y vecinos. La actividad está prevista para el 14 de septiembre a las 18 horas. Arriada del Pabellón Nacional: Como parte del cierre de la conmemoración de la Independencia, este acto se realizará en la Plaza Mayor el 15 de septiembre a las 18 horas.

Desfiles de Independencia

Desfile de nivel primario

Más de 2 mil 200 alumnos recorrerán parte de Antigua Guatemala en representación de 21 establecimientos del nivel primario.

Fecha: 14 de septiembre

14 de septiembre Recorrido: del Estadio Pensativo a la Plaza Mayor

del Estadio Pensativo a la Plaza Mayor Hora: 7.30 horas

Recorrido del Desfile Cívico Escolar de nivel primario en Antigua Guatemala. (Imagen Prensa Libre: cortesía Municipalidad de Antigua Guatemala)

Desfile de nivel básico y diversificado

El desfile se dividirá en ocho bloques y contará con la representación de 34 establecimientos de nivel medio.

Fecha: 15 de septiembre

15 de septiembre Recorrido: comenzará en la Plaza Mayor, pasará por la calle del Arco y finalizará en el Estadio Pensativo

comenzará en la Plaza Mayor, pasará por la calle del Arco y finalizará en el Estadio Pensativo Hora: 7 horas

Recorrido del Desfile Cívico Escolar de nivel medio en Antigua Guatemala. (Imagen Prensa Libre: cortesía Municipalidad de Antigua Guatemala)

Espectáculo de luces

Para finalizar las celebraciones, la Municipalidad invitó a antigueños, turistas nacionales y extranjeros a visitar la Plaza Mayor al concluir la arriada del Pabellón Nacional.

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