Onda del este se acerca a Guatemala: qué regiones tendrán lluvias este 14 de agosto y el fin de semana

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Onda del este se acerca a Guatemala: qué regiones tendrán lluvias este 14 de agosto y el fin de semana

El pronóstico del Insivumeh señala lluvias dispersas para el 15 y 16 de agosto y un aumento de la nubosidad y las precipitaciones a partir del 18 de agosto.

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CLIMA EN GUATEMALA

Petén, la bocacosta, occidente, la Franja Transversal del Norte y el Caribe están entre las zonas con pronóstico de lluvia, según el Insivumeh.(Foto Prensa Libre: Carlos Ochoa)

Jorge Chinchilla, pronosticador del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), informa que los mayores acumulados de lluvia se podrían presentar este 14 de agosto en el norte y sur del territorio guatemalteco, debido al acercamiento de una onda del este.

La institución prevé lluvias en Petén, la bocacosta, occidente, la Franja Transversal del Norte y el Caribe.

Chinchilla aclara que en el resto del país posiblemente se presentarán lluvias dispersas, en especial en sectores montañosos o volcánicos.

Mientras tanto, las altas temperaturas continuarán en el norte, sur y oriente de Guatemala. Las máximas en Petén estarían entre 36 °C y 38 °C; en los valles de oriente, entre 37 °C y 39 °C, y en la costa sur, entre 35 °C y 37 °C.

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En el área central persisten temperaturas entre 27 °C y 29 °C.

El pronosticador recomienda a la población mantener precauciones ante el posible desarrollo de lluvias, ya que se podrían registrar tormentas locales severas derivadas de las altas temperaturas.

También advierte sobre deslizamientos de tierra, crecidas repentinas de ríos, inundaciones o dificultades en la red vial nacional.

Respecto de las condiciones climáticas del 15 y 16 de agosto, la institución científica también prevé lluvias dispersas asociadas con la inestabilidad atmosférica en el océano Pacífico y el paso de una onda del este.

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El boletín del Insivumeh señala que, a partir del 18 de agosto, aumentarán la nubosidad y la posibilidad de precipitaciones.

En las primeras horas de la mañana y durante la noche del fin de semana se podría observar neblina. Durante el día se prevé ambiente cálido. En horas de la tarde y noche se pronostican lluvias dispersas con actividad eléctrica.

Temperaturas máximas del fin de semana

  • Ciudad de Guatemala: entre 27 °C y 29 °C
  • Altiplano central y occidental: entre 24 °C y 30 °C
  • Pacífico: entre 36 °C y 38 °C
  • Petén: entre 36 °C y 38 °C
  • Alta Verapaz: entre 28 °C y 36 °C
  • Caribe: entre 33 °C y 35 °C
  • Región de la cuenca del río Motagua y valles de oriente: entre 37 °C y 39 °C

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ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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