Ondas del este provocarán lluvias intermitentes en el sur y centro del país durante septiembre, advierte el Insivumeh

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que, para septiembre, se espera un incremento de lluvias debido a la influencia constante de ondas del este, lo que favorecerá la formación de nubosidad y precipitaciones intermitentes en diferentes regiones del país.

De acuerdo con la institución, este lunes ingresará una onda del este, y durante el fin de semana, otra. Se trata del acercamiento de las ondas del este números 30 y 31, las cuales generarán lluvias acompañadas de actividad eléctrica durante las tardes y noches, principalmente en áreas del sur al centro del país.

Por las mañanas, se prevé poca nubosidad, alternando con nubes dispersas.

Los mayores acumulados podrían registrarse en la Bocacosta y el sur del altiplano central. Además, las condiciones actuales son favorables para la ocurrencia de tormentas locales severas, con abundante lluvia, viento fuerte y posible caída de granizo en zonas de mayor elevación, lo cual genera preocupación por la saturación de los suelos, tanto en la capa inferior como en la superior.

En cuanto a la temporada de huracanes, el Insivumeh indicó que, en el Atlántico norte, podrían formarse entre siete y 13 tormentas tropicales, de las cuales hasta cuatro alcanzarían gran intensidad.

Mientras que, en el Pacífico oriental, se esperan de cuatro a ocho sistemas, con la posibilidad de que entre uno y tres se conviertan en huracanes intensos.

Las autoridades recomendaron a la población mantener las precauciones necesarias, ya que las lluvias previstas podrían provocar lahares en la cadena volcánica, crecidas repentinas de ríos, movimientos en masa y daños en la red vial del país.

Consolidado

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) ha atendido 1,282 emergencias entre el 19 de abril y la fecha, como resultado de la temporada de lluvias 2025. El informe oficial detalla que 16,755 personas han resultado afectadas, de las cuales 3,302 fueron damnificadas y 14 se mantienen albergadas.

El impacto de las lluvias también se refleja en los daños a la infraestructura y viviendas. En total, 3,657 familias han sido afectadas, mientras que 614 viviendas están en riesgo. Además, se reportan 2,981 casas con daño moderado, 188 con daño leve y 133 con daño severo. Las lluvias han provocado 38 heridos, una persona desaparecida y 35 fallecidos.

Los departamentos más afectados son Alta Verapaz (200 emergencias), Guatemala (165), Suchitepéquez (134) y Quiché (78). La red vial ha sufrido severos daños, con 492 tramos carreteros afectados o destruidos, junto a 22 puentes y 21 edificios que han sido evaluados por el sistema Conred. Además, se reportan daños en 22 centros educativos y en servicios de salud y saneamiento.

En el ámbito agrícola, el Ministerio de Agricultura reporta afectaciones en cuatro comunidades y 15 familias damnificadas por la pérdida de cultivos. Las autoridades mantienen la vigilancia ante el riesgo de nuevos incidentes, como lahares, deslizamientos y crecidas repentinas, debido a la saturación de suelos en varias regiones del país.

