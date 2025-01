Padres de familia protestan contra secta Lev Tahor y exigen que se desaloje un centro de atención integral

Un grupo de padres de familia señalan que la permanencia de integrantes de la secta Lev Tahor en el Centro de Atención Integral (CAI) de la zona 3 de la capital impactará en la educación de sus hijos, ya que funciona una escuela y una guardería.

En ese lugar desde hace varias semanas se les da resguardo a un grupo de niños que fueron rescatados por la Procuraduría General de la Nación (PGN) por supuestamente ser víctimas de maltrato por parte de integrantes de la secta Lev Tahor.

Desde entonces, adultos de la secta se encuentran en los alrededores del lugar, para exigir de los menores les sean devueltos a sus padres; sin embargo, este lunes 27 de enero, un grupo de padres de familia protestó para exigir que los menores sean ubicados en otro lugar, porque de lo contrario las actividades regulares tendrán alteraciones, afectando la educación de sus hijos.

Una carta escrita por una madre y firmada por otros padres de familia se les pide a las autoridades ponerle atención a sus demandas.

“Es lamentable que el bienestar de nuestros niños guatemaltecos que se han beneficiado de los cuidados y enseñanzas se vean afectados este año, también ha sido muy triste ver en noticias como destruyen un lugar que ha resguardado por años a muchos niños de familias guatemaltecas que encuentran un lugar gentil de apoyo para con sus hijos”, dice la carta.

Agrega: “Como ciudadana y madre, no desconozco la emergencia en la que se encuentran los niños de la secta Lev Tahor y en la cual me solidarizo profundamente con ellos, pero, también pido no sea vulnerado un derecho que tenemos como ciudadanos de hacer uso del Centro a beneficio de los niños guatemaltecos”.

En el documento, la madre de familia, identificada como Diana Echeverría, se señala que no están de acuerdo en que sus hijos sean trasladados a otro lugar.

Se consultó a la Secretaría de Bienestar Social (SBS) sobre las demandas de los padres de familia, pero aún no responden.

Recientemente la Comunidad Judía de Guatemala se desligó de la secta Lev Tahor, pero reconoció que todos los niños que han nacido en dicha comunidad son guatemaltecos y tienen todos los derechos que garantiza la Constitución.