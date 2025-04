Papa Francisco habría dejado dos cartas que impedirían que el cardenal Angelo Becciu participe en el cónclave

El papa Francisco habría escrito dos cartas, una en el 2023 y otra en marzo de este año, en las que expresa su voluntad de que Becciu no esté en el cónclave.

El diario La Nación de Argentina publicó este sábado 26 de abril que el papa Francisco escribió y firmó dos cartas en las que expresó su voluntad de excluir al cardenal Angelo Becciu del cónclave que elegirá a su sucesor.

Becciu, de 77 años, fue despojado de sus prerrogativas como purpurado por Francisco tras sus problemas judiciales; sin embargo, ha negado las acusaciones y ha tratado de limpiar su imagen a través de campañas mediáticas.

En la lista de la Sala de Prensa del Vaticano, su nombre no estaría entre los 135 electores que tendrán entrada en la Capilla Sixtina, pero él insiste en no renunciar a su participación en la elección del próximo Papa, pues no existe ningún documento papal al respecto.

La información que ha trascendido es que el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, fue quien mostró las cartas firmadas por Francisco a Becciu.

Con esta revelación también sale a luz que el cardenal Giovanni Battista Re, decano del Colegio Carden alicio, de 91 años y responsable de organizar el cónclave, habría manifestado estar de acuerdo con la reinserción de Becciu. Sin embargo, el camarlengo Kevin Farrell le manifestó que el papa Francisco no lo quería en la reunión.

El papa Francisco había escrito una de las cartas en el 2023 y la otra en marzo pasado, cuando enfermó de gravedad y fue ingresado en el hospital.

Por otro lado, el diario Il Fatto Quotidiano reveló el jueves que el cardenal italiano Claudio Gugerrotti propuso instituir una comisión de cinco cardenales, en la que participaría Becciu, para tomar una decisión sobre si se le deja fuera o no de la elección del nuevo pontífice.

Becciu ha declarado ante la prensa que debe estar en el cónclave, pues asegura que Francisco no tenía la intención de excluirlo; es más, le dijo que había encontrado “una solución” para tomarlo en cuenta. Señaló que desconoce si el Papa dejó instrucciones y que serán los cardenales quienes deberán tomar la decisión.

Este domingo, los cardenales irán a la Basílica de Santa María la Mayor a rezar en la tumba del papa Francisco.

La participación o la exclusión de Becciu plantea un desafío para la Iglesia Católica y para la manera en que se eligen los Papas, de ahora en adelante.