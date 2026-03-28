Pareja que viajaba en motocicleta muere en ataque armado en La Blanca, San Marcos

Un hombre y una mujer murieron en un ataque armado ocurrido este sábado 28 de marzo en el municipio de La Blanca, San Marcos, informaron cuerpos de socorro.

De acuerdo con información preliminar, las víctimas fueron atacadas a balazos por desconocidos en la vía pública. Socorristas que acudieron al lugar confirmaron que ambos ya no presentaban signos vitales.

Las víctimas no han sido identificadas y no se reportaban capturas relacionadas con el hecho.

Agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público permanecen en el área y efectúan diligencias para esclarecer el caso.

Vecinos del sector expresaron preocupación por el incremento de la violencia y solicitaron a las autoridades reforzar la seguridad en el municipio.

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