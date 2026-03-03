Parque vehicular crece en Guatemala y aumentan accidentes que paralizan el tránsito hasta cuatro horas
Comunitario
El aumento del parque vehicular en el departamento de Guatemala ha provocado un repunte de accidentes de tránsito en el área metropolitana, donde algunos percances pueden generar retrasos de hasta cuatro horas.
Camión de volteo se accidenta al final de la avenida Hincapié. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)
Andrea Domínguez
Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.