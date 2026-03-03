Parque vehicular crece en Guatemala y aumentan accidentes que paralizan el tránsito hasta cuatro horas

Comunitario

Parque vehicular crece en Guatemala y aumentan accidentes que paralizan el tránsito hasta cuatro horas

El aumento del parque vehicular en el departamento de Guatemala ha provocado un repunte de accidentes de tránsito en el área metropolitana, donde algunos percances pueden generar retrasos de hasta cuatro horas.

y

|

time-clock

TRAGEDIA AL FINAL DE LA HINCAPIÉ

Camión de volteo se accidenta al final de la avenida Hincapié. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

ESCRITO POR:

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

Lee más artículos de Andrea Domínguez

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

Lee más artículos de César Pérez Marroquín

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS