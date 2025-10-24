Paso hacia la capital continúa cerrado en Tecpán Guatemala por deslizamiento en la ruta Interamericana

Un deslizamiento de tierra registrado en el kilómetro 81 de la ruta Interamericana, antes de llegar a Tecpán Guatemala, Chimaltenango, bloquea por completo los carriles con dirección a la capital, informaron usuarios.

El incidente, ocurrido durante la tarde de este viernes 24 de octubre, ha provocado un fuerte congestionamiento vehicular, ya que el paso se mantiene habilitado únicamente en el carril opuesto, en ambos sentidos.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) no había informado del evento en sus canales oficiales, pero indicó que enviará personal a la zona para evaluar el área afectada y coordinar las acciones necesarias.

Según el informe acumulado de Conred, del 19 de abril a la fecha se han atendido 2,771 emergencias relacionadas con la temporada de lluvias 2025.

El balance oficial reporta:

70,045 personas afectadas,

13,739 damnificadas,

734 albergadas,

42 heridas,

7 desaparecidas

59 fallecidas.

En cuanto a viviendas, 2,597 están en riesgo, mientras que 13,739 familias han sido damnificadas. Además, 417 viviendas tienen daño leve, 12,973 daño moderado y 349 presentan daño severo.

Entre los sectores más afectados se incluyen puentes, carreteras, centros educativos y cultivos agrícolas. En total, se han registrado daños en 1,029 tramos carreteros, 48 puentes y 53 centros educativos, según datos de los ministerios de Comunicaciones y Educación.

El departamento con más emergencias reportadas es Alta Verapaz, con 419 eventos, seguido por Suchitepéquez (191), Chiquimula (176) y Quiché (164).

Las autoridades piden a la población mantenerse informada y seguir las recomendaciones oficiales, especialmente en áreas propensas a deslizamientos e inundaciones.

