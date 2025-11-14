Permisos sanitarios se digitalizan: el atasco de 20 mil expedientes podría resolverse en 4 meses

A partir de la digitalización de trámites de registros sanitarios de productos farmacéuticos, será posible que ingrese a Guatemala una amplia gama de medicamentos. Es decir, nuevos productos de medicinas y cosméticos, además de una mayor cantidad de los que ya se comercializan en el país.

La nueva plataforma para gestionar licencias sanitarias, registros sanitarios de productos farmacéuticos, autorizaciones de productos afines, así como permisos de importación del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), fue presentada el pasado 4 de noviembre con el nombre de “Siamed Web”, desarrollada gracias a una alianza con la Cámara de Industria de Guatemala (CIG).

Actualmente, el MSPAS registra una acumulación de aproximadamente 20 mil expedientes, entre los que se incluyen nuevos registros, renovaciones y otros procedimientos, según Edgar González, viceministro de Regulación de la Salud del MSPAS. Además, el ministerio recibe mensualmente unos tres mil expedientes nuevos, destacó Andrés Schellenberg, director de la Junta Directiva de la Cámara de Industria de Guatemala.

Para resolver esta acumulación, González afirmó que se elaboró un plan de gestión para atender el rezago, con el objetivo de procesar los expedientes pendientes en un plazo no mayor de seis meses. Por otro lado, estimaciones de la CIG indican que podría resolverse en un período de tres a cuatro meses.

Beneficios para los usuarios y exportadores

Al reducir el tiempo de los procesos para registros y licencias sanitarias, aumentará la competitividad de cada producto e industria, lo que se traducirá en más opciones en el mercado, según Andrés Schellenberg, director de la Junta Directiva de la Cámara de Industria de Guatemala. Agregó que, si se acorta el tiempo para obtener nuevos registros, podrán lanzarse más cosméticos por temporada: “Más alternativas es igual a más competencia en precio y en calidad para la población”.

Desde el sector de alimentos y bebidas, Adriana de León, coordinadora de la Comisión de Alimentos y Bebidas de Agexport, indicó que la demora en los trámites impacta en el proceso para sacar los productos al mercado y hacerlos llegar al consumidor final. Es decir, gracias a la digitalización, las empresas podrán operar con mayor eficiencia, lo cual se reflejará en una mayor competitividad y reducción de costos.

Para los exportadores, Schellenberg señaló que contar con trámites más ágiles abrirá puertas en otros países. El directivo afirmó que eso permitirá responder con mayor rapidez y evitar riesgos por vencimientos de registros locales.

Además, Edgar González, viceministro de Regulación de la Salud del MSPAS, señaló que se eliminarán los tiempos muertos, ya que no habrá recepción en ventanillas ni traslados a evaluadores, entre otros pasos que provocaban pérdidas de tiempo para los usuarios.

¿Cómo se limpiará la presa?

Las mayores acumulaciones de expedientes, según Édgar González, viceministro de Regulación de la Salud del MSPAS, corresponden a registros de productos nuevos. También se reportan demoras en renovaciones de productos afines. “Hemos tenido acumulaciones de incluso 12 meses para poder responder”, afirmó, y añadió que esta situación se ha prolongado en los últimos dos años.

Respecto de los trámites ingresados de forma física, González explicó que continuarán siendo evaluados en ese formato, mientras que la nueva plataforma permitirá realizar los nuevos trámites de forma digital. Añadió que habrá una jerarquización: se avanzará primero con los productos afines y se dejarán al final los medicamentos de mayor complejidad.

Adriana de León, coordinadora de la Comisión de Alimentos y Bebidas de Agexport, subrayó que durante la fase inicial e implementación debe haber acompañamiento técnico para resolver cualquier inconveniente: “Realizar esto desde el inicio permitirá que las empresas tengan confianza en que la digitalización realmente mejora la eficiencia sin introducir nuevos obstáculos”.

“El mayor impacto que vamos a visualizar es la reducción de tiempos y el aumento en la transparencia”, señaló Andrés Schellenberg, quien añadió que los usuarios podrán seguir el proceso de su expediente y no se podrá escoger qué archivos analizar.

Según el directivo de la Cámara de Industria de Guatemala, a partir de este cambio los permisos de importación podrán gestionarse en cuestión de horas, lo cual impactará de forma positiva en los tiempos dentro de los puertos.

González añadió que contarán con estadísticas de funcionamiento del sistema, con las cuales podrán establecer el tiempo exacto que toma cada trámite realizado a través de la plataforma.