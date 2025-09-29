Persisten las lluvias en el país y seis ríos ya registran niveles por arriba de lo normal

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que persisten la nubosidad, las lluvias y la actividad eléctrica en la ciudad capital, el sur de Jutiapa, Santa Rosa, algunas zonas de la Bocacosta y, de forma localizada, en el sureste de Petén.

En el resto del país se reporta nubosidad dispersa, con períodos de sol y alta radiación.

Según el pronóstico, el paso de la onda del este número 34 de la temporada favorecerá la generalización de lluvias y tormentas eléctricas durante la tarde y noche, especialmente en el centro y sur del país, el sur de Petén y la Franja Transversal del Norte.

También se prevén acumulados importantes en sectores montañosos y volcánicos, donde no se descarta la ocurrencia de tormentas locales severas.

El Insivumeh advierte que las condiciones atmosféricas podrían incrementar el riesgo de crecidas repentinas de ríos, inundaciones, lahares y daños en la red vial.

Suelos saturados

Mediante el Boletín Especial por Saturación del Suelo (BESS-2025-66), la institución indicó que, de acuerdo con el modelo Sacramento, algunos municipios ya presentan más del 90% de saturación en la capa superior del suelo (hasta 30 centímetros de profundidad). Estos son:

Las Cruces, Petén

Barillas y San Mateo Ixtatán, Huehuetenango

En la capa inferior (de 30 centímetros hasta tres metros de profundidad), los municipios de Puerto Barrios y Livingston, Izabal, también presentan saturación igual o superior al 90%.

Esta condición reduce la infiltración del agua de lluvia y provoca mayor escorrentía hacia ríos y quebradas, lo que incrementa la posibilidad de inundaciones y deslizamientos.

El Insivumeh recomienda a la población y a las autoridades consultar el Pronóstico Basado en Impactos y el Pronóstico de Crecidas por precipitación, los cuales alertan sobre el límite de acumulación que pueden soportar las cuencas.

Además, insta a atender el Índice de Crecidas Repentinas, que mide la probabilidad de desbordamientos durante eventos de lluvia continua de hasta seis horas. Actualmente, seis ríos y un lago registran niveles superiores a los normales, con tendencia a mantenerse.

Se recomienda tomar precauciones por posibles deslizamientos, lahares y afectaciones en la red vial.

Ríos crecidos (Nivel por arriba de lo normal)

Vertiente del mar Caribe

Motagua – Estación: Gualán, Zacapa Nivel actual: 2.80 m

Caudal instantáneo: 609.37 m³/s

Vertiente del golfo de México

Ixcán – Estación: Yulquisis, Barillas, Huehuetenango Nivel actual: 1.66 m

Caudal instantáneo: 246.04 m³/s Xacbal – Estación: San Luis Ixcán, Quiché Nivel actual: 0.90 m

Caudal instantáneo: 80.68 m³/s Chixoy – Estación: San Agustín Chixoy, Chisec, Alta Verapaz Nivel actual: 2.31 m

Caudal instantáneo: 590.39 m³/s Chixoy – Estación: Playa Grande, Quiché Nivel actual: 1.90 m

Caudal instantáneo: 403.67 m³/s La Pasión – Estación: El Porvenir, Las Cruces, Petén Nivel actual: 4.68 m

Caudal instantáneo: 919.62 m³/s Usumacinta – Estación: El Tigre, Las Cruces, Petén Nivel actual: 10.23 m

Caudal instantáneo: 2,956.43 m³/s

Lago crecido

Lago de Petén Itzá – Estación: Chachaclún, San José, Petén Nivel actual: 1.75 m

Observación: Lago Crecido

