PMT anuncia cierre total en el perímetro del Santuario de Guadalupe por celebraciones del 12 de diciembre

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala dio a conocer detalles del operativo que se implementará en el perímetro del Santuario de Guadalupe, zona 1 capitalina, con motivo de las celebraciones religiosas de diciembre del 2025.

Según informó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, este miércoles 10 de diciembre, a partir de las 20.00 horas, se iniciará el traslado del mobiliario para la instalación de ventas en los alrededores del templo.

El jueves 11 de diciembre se habilitará únicamente un carril en ese perímetro. A partir de las 20.00 horas del mismo día se implementará un cierre total en el sector comprendido entre la avenida Elena y la 3ª avenida, y de la 9ª calle A a la 6ª calle de la zona 1.

El viernes 12 de diciembre el cierre vehicular se mantendrá durante las 24 horas.

Montejo señaló que la PMT brindará apoyo durante la procesión del Santuario, cuyo recorrido incluye calles de la zona 1 y parte del sector de la zona 3. La madrugada del sábado 13 de diciembre está prevista la desinstalación del mobiliario utilizado para las ventas. El paso vehicular en el sector quedará habilitado a partir de las 20.00 horas de ese sábado.

Aunque algunas actividades podrían continuar durante el fin de semana, no se contemplan más cierres viales, dijo Montejo.

Para el operativo del viernes, cuando se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe, se asignarán 90 agentes de la PMT a distintas tareas. Entre ellas, vigilancia en el Santuario de Guadalupe, el bulevar Los Próceres —cerca de la 14 avenida de la zona 10— y algunos templos ubicados en la zona 16.

Las autoridades piden a la población estar atenta a los canales oficiales y tomar precauciones al circular por los sectores mencionados.

Datos clave del operativo de tránsito en el Santuario de Guadalupe

Miércoles 10 de diciembre

20.00 horas: inicio del montaje de ventas en el perímetro del templo.

Jueves 11 de diciembre

Habilitado un solo carril en los alrededores.

20.00 horas: cierre total entre la avenida Helena y 3ª avenida, de la 9ª calle A a la 6ª calle, zona 1.

Viernes 12 de diciembre

Cierre vehicular total durante todo el día.

Sábado 13 de diciembre

Madrugada: retiro de mobiliario.

20.00 horas: reapertura del paso vehicular.

Apoyo operativo

90 agentes de la PMT estarán asignados.

Cobertura también en bulevar Los Próceres (zona 10) y zona 16.

Recorrido de la procesión del Santuario de Guadalupe. La ruta abarca calles de la zona 1 y se extiende hasta sectores de la zona 3, según informó la PMT. (Foto Prensa Libre: Cortesía Amílcar Montejo)

