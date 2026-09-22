PMT anuncia desvíos viales frente al templo Don Bosco desde el 23 de septiembre

Amílcar Montejo, intendente de Tránsito de la capital, advirtió a los usuarios de la avenida Santa Cecilia y la avenida Don Bosco que transiten entre las zonas 8 y 1 que, a partir de este miércoles 23 de septiembre, se realizarán desvíos vehiculares hasta nueva orden por mejoras en las aceras.

Los desvíos se realizarán en la avenida Santa Cecilia, zona 1, para dirigirse hacia el sector de la avenida Bolívar. Desde la avenida Bolívar, en la 25 calle, los usuarios ya pueden incorporarse a las vías de manera habitual.

Montejo mencionó que todo transporte comercial, vehículos de carga y autobuses que circulen sobre la avenida Don Bosco tendrán que virar en la 26 calle A hacia el área de la avenida Bolívar.

Habrá señalización circunstancial en el área y agentes de la PMT estarán en el lugar. Se ampliará la información en las redes sociales municipales.

Recomendaciones

Frente al Santuario Expiatorio Nacional al Sagrado Corazón de Jesús, iniciarán desvíos viales desde este miércoles 23 de septiembre del 2026.



Por favor tomar en cuenta que frente a templo Don Bosco estarán realizando trabajos municipales y el tráfico se desviará para la Avenida… pic.twitter.com/s3vHJc7LbR — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) September 22, 2026

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