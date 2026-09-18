Comunitario
PMT prevé complicaciones viales este 18 de septiembre por partido de Comunicaciones y concierto de Grupo Pesado
Autoridades de Tránsito informan sobre complicaciones viales durante la noche del viernes 18 de septiembre por un encuentro de la Liga Nacional y una presentación de un grupo musical.
Imagen de referencia: Amílcar Montejo advierte complicaciones en el tránsito por partido Comunicaciones-Guastatoya y concierto de Grupo Pesado. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Amílcar Montejo, intendente de Tránsito de la capital, advirtió que este viernes 18 de septiembre por la noche se disputará el encuentro de futbol entre Comunicaciones y Guastatoya en el Estadio Cementos Progreso. Recomendó conducir con precaución en el bulevar La Pedrera, zona 6. A partir de las 16:00 horas aumentarán los viajes en el sector, lo que puede empeorar el tránsito, según la PMT.
Montejo informó que se mantiene un control de los estacionamientos, las áreas con prohibición y las paradas de autobús del sector para mejorar las condiciones del tránsito entre Guatemala y Chinautla.
Esta noche también se presentará la agrupación de música regional mexicana Grupo Pesado en Fórum Majadas. Se prevé que la movilidad pueda ser afectada en el Anillo Periférico y la calzada Roosevelt.
Montejo recomendó llegar lo más temprano posible a quienes asistan al evento. La PMT actualizará la información sobre la movilización del tránsito entre las zonas 7 y 11, para evitar que otros eventos sean perjudicados.
Por otro lado, la PMT mantendrá presencia en el perímetro de esos sectores para agilizar el tránsito.
En @ConsejoMontejo, para hoy:— Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) September 18, 2026
⚽️ Guastatoya y Comunicaciones
🎶 Grupo Pesado
Solicitamos precaución en bulevar La Pedrera y Forum Majadas, durante esta tarde / noche de viernes 18 de septiembre del 2026.
Vía: https://t.co/cybAuaDKkA
La #PoliciaMT mantendrá presencia en… pic.twitter.com/ojX8xEfhBS
*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.