PNC alerta sobre posibles ataques de pandillas contra jueces, fiscales y agentes policiales

La Policía Nacional Civil (PNC) emitió una alerta urgente dirigida a jefes y encargados de las subestaciones adscritas a la Estación 12-3, ubicada en la colonia Las Ilusiones, zona 18 de la capital, ante información sobre posibles ataques contra funcionarios judiciales y fuerzas de seguridad.

El aviso se originó tras una comunicación interna de la División de Operaciones Conjuntas, con fecha 27 de agosto del 2025, en la que se advierte sobre planes del Barrio 18 y de la Mara Salvatrucha (MS) para atentar contra la integridad de fiscales del Ministerio Público, jueces del Organismo Judicial y agentes de seguridad.

Se remitió un oficio para que las unidades bajo su jurisdicción refuercen las medidas de seguridad y autoprotección. La nota enfatiza que el cumplimiento de estas instrucciones debe hacerse conforme a las leyes nacionales y tratados internacionales en materia de derechos humanos.

La PNC recordó que toda acción policial debe realizarse en apego a la normativa legal vigente, con respeto a los derechos fundamentales de las personas. Asimismo, instó a evitar que el personal sea sorprendido por integrantes de estructuras delictivas comunes o pandillas organizadas.

“Los jefes y encargados deberán girar instrucciones al personal bajo su mando sobre la alerta urgente”, señala el documento.

La zona 18 ha sido identificada como un área con fuerte presencia de clicas vinculadas a maras, por lo que las autoridades continúan monitoreando posibles amenazas.

