Pobladores retienen a policías, fiscales y civiles durante diligencia en finca de San Francisco, Petén

Al menos 11 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), cuatro trabajadores del Ministerio Público (MP) y cuatro particulares —entre ellos, el propietario de una finca— permanecieron retenidos este martes 12 de noviembre por más de nueve horas en la aldea Buena Vista, San Francisco, Petén, informaron fuentes policiales.

Según confirmó una fuente de la PNC, en total fueron detenidas 30 personas, pero 19 ya fueron liberadas en el transcurso de la tarde por los comunitarios.

Se dijo que los agentes acompañaban al MP para desarrollar diligencias judiciales relacionadas con una ocupación ilegal del terreno.

Hace una semana y media se había efectuado un intento de desalojo en el mismo lugar, donde también hubo personas retenidas.

La retención actual ocurrió al mediodía, cuando las autoridades se presentaron en la finca para continuar con las acciones legales solicitadas por el propietario, quien también se encuentra entre los retenidos.

La fuente indica que se entabló un diálogo con los comunitarios para liberar al resto del grupo, y reiteraron que los agentes acudieron únicamente como apoyo logístico y de seguridad al personal del MP.