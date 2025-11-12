Pobladores retienen a policías, fiscales y civiles durante diligencia en finca de San Francisco, Petén

Pobladores retienen a policías, fiscales y civiles durante diligencia en finca de San Francisco, Petén

Once agentes de la PNC, personal del MP y otras personas fueron retenidos este martes durante una diligencia judicial en una finca de San Francisco, Petén.

Agentes de la PNC que acompañaban a fiscales del MP en diligencias en una finca ubicada en la aldea Buena Vista, San Francisco, Petén fueron retenidos Imagen de referencia. (Foto Prensa Libre: PNC)

Al menos 11 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), cuatro trabajadores del Ministerio Público (MP) y cuatro particulares —entre ellos, el propietario de una finca— permanecieron retenidos este martes 12 de noviembre por más de nueve horas en la aldea Buena Vista, San Francisco, Petén, informaron fuentes policiales.

Según confirmó una fuente de la PNC, en total fueron detenidas 30 personas, pero 19 ya fueron liberadas en el transcurso de la tarde por los comunitarios.

Se dijo que los agentes acompañaban al MP para desarrollar diligencias judiciales relacionadas con una ocupación ilegal del terreno.

Hace una semana y media se había efectuado un intento de desalojo en el mismo lugar, donde también hubo personas retenidas.

La retención actual ocurrió al mediodía, cuando las autoridades se presentaron en la finca para continuar con las acciones legales solicitadas por el propietario, quien también se encuentra entre los retenidos.

La fuente indica que se entabló un diálogo con los comunitarios para liberar al resto del grupo, y reiteraron que los agentes acudieron únicamente como apoyo logístico y de seguridad al personal del MP.

ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

