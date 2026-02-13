Policías bloquean rutas estratégicas durante persecuciones y complican el tránsito en la capital

La Policía Nacional Civil (PNC) implementó este viernes 13 de febrero bloqueos en diversos sectores de la capital, como parte de un operativo en desarrollo que incluyó persecuciones en puntos estratégicos de la ciudad. La medida generó complicaciones en la circulación vehicular en varias zonas, según autoridades de Tránsito.

De acuerdo con los reportes compartidos por Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, las acciones policiales ocurrieron en tramos de las zonas 3, 7, 8, 11 y 12, y provocaron restricciones de paso en rutas de alta demanda como la calzada Roosevelt, calzada San Juan, bulevar Liberación y el puente El Trébol.

“Persecución policial en algunos sectores de las zonas tres, siete, ocho, once y doce. Por favor, le solicitamos mucha precaución y su total colaboración con las autoridades de la Policía Nacional Civil. Han tenido algunas intervenciones en vías como la calzada Roosevelt, calzada San Juan, bulevar Liberación y el puente El Trébol”, informó Montejo a través de sus redes sociales.

El portavoz de tránsito también pidió a los automovilistas “mantenerse atentos y alertas” y acatar las instrucciones que puedan emitir los cuerpos de seguridad, con el fin de facilitar el desarrollo de los operativos y evitar riesgos para la población.

Hasta el momento, la PNC no ha brindado información oficial sobre la naturaleza de las persecuciones ni los motivos de los cierres viales. Tampoco se ha confirmado si los operativos están vinculados con hechos delictivos previos o forman parte de alguna acción preventiva a gran escala.

Los bloqueos afectaron principalmente el paso por rutas clave de conexión entre el sur y el occidente de la ciudad, por lo que se recomendó utilizar vías alternas y mantenerse informado a través de los canales oficiales de tránsito.

