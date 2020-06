Polvo de desierto del Sahara llegará a Guatemala y otros países de América en los próximos días

Hola, me llamo Ángela, vivo aqui en Sololá (GUATEMALA), madre de dos hijos, tengo dificultades para mantener a mi familia. Un amigo mío me dio la información sobre Crédito y Finanzas de HSBC, así que me puse en contacto con ellos para solicitar un préstamo de 85.000 dólares con una tasa de interés del 2% en un plazo de 120 meses. Puedo asegurarle que en menos de 72 horas tuve acceso a mi crédito personal siguiendo al pie de la letra las reglas de este proceso de préstamo. Esto me permitió hacer feliz a mi pequeña familia y quise compartir esta felicidad contigo. Para cualquier solicitud de crédito no dude en ponerse en contacto con ellos. Correo electrónico: hsbcbanqueparisfrance@gmail.com