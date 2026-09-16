Polvo del Sahara afectará Guatemala y el Insivumeh detalla las fechas de mayor impacto

De acuerdo con información publicada por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) en su sitio web, el polvo del Sahara es una masa de aire caliente y seco con partículas de arena que se forma sobre el desierto del Sahara y es transportada por los vientos alisios hacia el oeste. Este fenómeno puede afectar el Caribe, América Central, México y el sur de EE. UU.

Según información publicada por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) en su sitio web, aunque el polvo del Sahara no representa un peligro para la mayoría de las personas, puede aumentar la cantidad de partículas en el aire, favorecer un ambiente más cálido y ocasionar molestias leves en quienes padecen enfermedades respiratorias, así como en niños y adultos mayores. Entre los síntomas más comunes se encuentran congestión nasal, irritación en los ojos y molestias en la garganta.

Este miércoles 16 de septiembre, el Departamento de Investigación del Insivumeh informó en su cuenta de X que el polvo del Sahara afectará el territorio guatemalteco a partir de hoy.

Según el Insivumeh, a partir de este miércoles se estiman las mayores concentraciones, en un rango de 50 a 100 µg/m³. De acuerdo con las proyecciones satelitales, se espera que esta masa de polvo se disperse y abandone el territorio nacional a partir del lunes 21 de septiembre.

El Insivumeh también compartió en X un enlace con la perspectiva del comportamiento del polvo del Sahara del 16 al 23 de septiembre y el monitoreo en tiempo real.

Recomendaciones a la población

Seguir las medidas que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) considere necesarias

Seguir las medidas que la Conred considere necesarias

Estar atentos a los boletines emitidos por el Insivumeh y a la información publicada en tiempo real

Además, la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-Conred) recomienda evitar las actividades al aire libre cuando se perciba una alta concentración de polvo, utilizar mascarilla si las condiciones lo ameritan, mantener puertas y ventanas cerradas, proteger los depósitos de agua y mantenerse informado por medio de los boletines del Insivumeh y los canales oficiales de la Conred.

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