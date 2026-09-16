Polvo del Sahara afectará Guatemala y el Insivumeh detalla las fechas de mayor impacto

Comunitario

Polvo del Sahara afectará Guatemala y el Insivumeh detalla las fechas de mayor impacto

Una masa de polvo del Sahara afectará el territorio guatemalteco y las autoridades emiten recomendaciones.

Alvaro Castañeda Estrada

|

time-clock

Foto de referencia. Una masa de polvo del Sahara afectará el territorio guatemalteco entre el 16 y el 23 de septiembre. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

De acuerdo con información publicada por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) en su sitio web, el polvo del Sahara es una masa de aire caliente y seco con partículas de arena que se forma sobre el desierto del Sahara y es transportada por los vientos alisios hacia el oeste. Este fenómeno puede afectar el Caribe, América Central, México y el sur de EE. UU.

Según información publicada por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) en su sitio web, aunque el polvo del Sahara no representa un peligro para la mayoría de las personas, puede aumentar la cantidad de partículas en el aire, favorecer un ambiente más cálido y ocasionar molestias leves en quienes padecen enfermedades respiratorias, así como en niños y adultos mayores. Entre los síntomas más comunes se encuentran congestión nasal, irritación en los ojos y molestias en la garganta.

Este miércoles 16 de septiembre, el Departamento de Investigación del Insivumeh informó en su cuenta de X que el polvo del Sahara afectará el territorio guatemalteco a partir de hoy.

Según el Insivumeh, a partir de este miércoles se estiman las mayores concentraciones, en un rango de 50 a 100 µg/m³. De acuerdo con las proyecciones satelitales, se espera que esta masa de polvo se disperse y abandone el territorio nacional a partir del lunes 21 de septiembre.

EN ESTE MOMENTO

El fiscal general, Gabriel García Luna, se reúne con autoridades estadounidenses para abordar la cooperación bilateral en materia de persecución penal. (Foto Prensa Libre: Tomada de @MPguatemala)

Guatemala y Estados Unidos fortalecen cooperación para combatir el tráfico ilícito y la trata de personas

Right
Hoy 16 de septiembre, los precios de más de Q49 por galón de diésel, Q42 de gasolina regular y Q44 de superior en modalidad de autoservicio, los combustibles alcanzan niveles sin precedentes, mientras en el Congreso hay al menos seis propuestas que buscan aliviar el impacto en el bolsillo de los guatemaltecos. (Foto, Prensa Libre: Esbin García)

Seis propuestas buscan bajar el precio de las gasolinas y el diésel: qué plantea cada una y cómo avanzan

Right

El Insivumeh también compartió en X un enlace con la perspectiva del comportamiento del polvo del Sahara del 16 al 23 de septiembre y el monitoreo en tiempo real.

Recomendaciones a la población

  • Seguir las medidas que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) considere necesarias
  • Seguir las medidas que la Conred considere necesarias
  • Estar atentos a los boletines emitidos por el Insivumeh y a la información publicada en tiempo real

Además, la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-Conred) recomienda evitar las actividades al aire libre cuando se perciba una alta concentración de polvo, utilizar mascarilla si las condiciones lo ameritan, mantener puertas y ventanas cerradas, proteger los depósitos de agua y mantenerse informado por medio de los boletines del Insivumeh y los canales oficiales de la Conred.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Alvaro Castañeda Estrada

Alvaro Castañeda Estrada

Lee más artículos de Alvaro Castañeda Estrada

ARCHIVADO EN:

Clima de Guatemala Conred Insivumeh Polvo del Sahara 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM