Polvo del Sahara ingresará a Guatemala este 15 de julio: qué efectos podría provocar

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Polvo del Sahara ingresará a Guatemala este 15 de julio: qué efectos podría provocar

El Insivumeh informó sobre el desplazamiento del polvo del Sahara y sus posibles efectos en Guatemala.

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POLVO DEL SAHARA.

Imagen muestra desplazamiento del polvo del Sahara este 15 de julio 2026. (Foto Prensa Libre: Imagen compartida por Conred)

Según la información del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este miércoles 15 de julio se espera el ingreso al territorio nacional de una masa de polvo proveniente del desierto del Sahara.

De acuerdo con las proyecciones, las mayores concentraciones se registrarán a partir del viernes 17 de julio.

El Insivumeh explicó que el polvo del Sahara es un fenómeno natural que ocurre cuando partículas de arena y minerales son transportadas desde el norte de África hacia el continente americano por las corrientes atmosféricas.

Esta masa de polvo comenzará a dispersarse y a salir del territorio nacional a partir del jueves 23 de julio.

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Durante su presencia en Guatemala, este fenómeno puede favorecer un ambiente más cálido y reducir la calidad del aire, especialmente en las áreas donde se registren mayores concentraciones de partículas.

Las personas con enfermedades respiratorias, los adultos mayores, las niñas, los niños y las mujeres embarazadas podrían ser más sensibles a estas condiciones, por lo que es importante atender las siguientes recomendaciones, remarcó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

Para leer más: Guatemala tiene cuatro de los 10 puntos con más contaminación del aire en Latinoamérica

Recomendaciones

La Conred compartió las siguientes recomendaciones:

  • Mantenerse informado por medio de los canales oficiales del Insivumeh y la Conred.
  • Evitar la exposición prolongada al aire libre cuando se perciba una mayor presencia de partículas.
  • Utilizar mascarilla si se presentan molestias respiratorias o si se realizan actividades en exteriores.
  • Acudir a los servicios de salud en caso de presentar dificultades para respirar.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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