Polvo del Sahara ingresará a Guatemala este 15 de julio: qué efectos podría provocar

Según la información del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este miércoles 15 de julio se espera el ingreso al territorio nacional de una masa de polvo proveniente del desierto del Sahara.

De acuerdo con las proyecciones, las mayores concentraciones se registrarán a partir del viernes 17 de julio.

El Insivumeh explicó que el polvo del Sahara es un fenómeno natural que ocurre cuando partículas de arena y minerales son transportadas desde el norte de África hacia el continente americano por las corrientes atmosféricas.

Esta masa de polvo comenzará a dispersarse y a salir del territorio nacional a partir del jueves 23 de julio.

Durante su presencia en Guatemala, este fenómeno puede favorecer un ambiente más cálido y reducir la calidad del aire, especialmente en las áreas donde se registren mayores concentraciones de partículas.

Las personas con enfermedades respiratorias, los adultos mayores, las niñas, los niños y las mujeres embarazadas podrían ser más sensibles a estas condiciones, por lo que es importante atender las siguientes recomendaciones, remarcó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

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Recomendaciones

La Conred compartió las siguientes recomendaciones: