Por qué varios países piden tener lista la mochila de las 72 horas, incluido Guatemala y qué debe contener

Mantener preparada una mochila con artículos de primera necesidad para sobrevivir ante cualquier emergencia es una recomendación habitual. Por lo general, las autoridades aconsejan tenerla lista como medida de prevención, después de algún temblor o cuando se pronostica un desastre natural.

Sin embargo, esta recomendación ha cobrado mayor relevancia en los últimos días, luego de que distintos gobiernos del mundo comenzaran a pedir a sus ciudadanos que tengan preparada la mochila y estén pendientes de las instrucciones de las autoridades locales, lo que ha despertado dudas sobre las razones de estos llamados.

Japón, Canadá, Reino Unido, Francia y Guatemala se encuentran entre los más de 50 países que han recomendado a sus habitantes mantener listos estos kits de emergencia, como medida para garantizar que las familias puedan cubrir sus necesidades básicas durante los primeros dos días de situaciones extraordinarias.

La coincidencia de estas campañas ha llamado la atención de usuarios de redes sociales y ha generado especulaciones sobre una posible crisis mundial.

Según un comunicado del gobierno francés, citado por el diario Clarín, entre las razones para promover esta medida se encuentran la guerra híbrida en Europa, las falsas amenazas de bomba que obligan a desviar vuelos, los ciberataques contra supermercados y bancos de sangre, la presencia de células rusas durmientes y el temor a apagones masivos o inundaciones vinculadas al cambio climático.

"En caso de crisis, las autoridades pueden indicar a los habitantes que abandonen su domicilio de inmediato o que permanezcan en sus hogares hasta la llegada de los servicios de emergencia", sostiene el gobierno francés.

¿Por qué Guatemala también promueve tener lista la mochila de las 72 horas?

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) ha recomendado a los guatemaltecos mantener lista la mochila de las 72 horas con artículos esenciales “para responder ante cualquier emergencia”. Además, solicita adaptar su contenido a las necesidades de cada miembro de la familia.

Esta mochila debe incluir:

Herramientas

Copia de documentos

Radio

Agua

Comida enlatada

Baterías

Linterna

Botiquín

Ropa y frazadas

Kit de emergencia para mascotas

Números de emergencia

Mantén lista tu mochila de las 72 horas 🎒 con artículos esenciales para responder ante cualquier emergencia. 🚨 Adapta su contenido a las necesidades de niñas, niños, personas mayores, personas con discapacidad y mascotas. https://t.co/If1TSZbUMD — CONRED (@ConredGuatemala) November 7, 2026

Esta recomendación no es un anuncio aislado. Según Valeria Urizar, vocera de la Secretaría Ejecutiva de la Conred, estas publicaciones forman parte de la cultura de prevención que la institución promueve para educar a las personas y prepararlas ante cualquier emergencia.

“Somos un país multi amenazas. En cualquier momento puede temblar, por ejemplo, y eso es algo que no podemos determinar cuándo será. (…) No se puede determinar tampoco cuándo podría haber actividad volcánica fuerte. La idea es que las personas estén listas, si se pide evacuación, teniendo la mochila va a ser más fácil”, dice Urizar.

La vocera también aclaró: “No es que vaya a pasar algo, pero por todo lo que existe en Guatemala es necesario estar preparados”.

La recomendación de mantener lista la mochila de emergencia no es la única medida preventiva que promueve la Conred. La institución también difunde de manera constante en sus redes sociales el Plan Familiar de Respuesta y los números de emergencia.

“Si se verifican las redes sociales, estas alertas se comparten desde de manera continua, son clave para salvaguardar la vida y la respuesta es de nivel local al nacional”.

☎️ Recuerda que cada minuto cuenta durante una emergencia. Si identificas una situación que requiera atención, comunícate con los números de emergencia y brinda información clara sobre lo ocurrido y la ubicación. Tu reporte oportuno facilita la coordinación y atención de las emergencias. 🚨 — CONRED (@ConredGuatemala) November 7, 2026

¿Existe alguna alerta en Guatemala?

Según Urízar, el país mantiene activa la alerta anaranjada a nivel nacional por la sequía provocada principalmente por el fenómeno de El Niño.

Sin embargo, hace énfasis en que se trata de una alerta de evolución lenta y que ya está siendo atendida a nivel interinstitucional.