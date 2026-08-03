Precio de los combustibles: caravana de taxistas se desplaza hacia el centro de la capital

Integrantes de la Asociación de Pilotos de Taxis de Guatemala (APTG) efectúan este lunes 3 de agosto una caravana en la capital como medida de protesta por el alto precio del combustible.

La manifestación partió del Molino de las Flores, en la zona 2 de Mixco, y tiene previsto llegar al perímetro del Congreso de la República.

Según informó la Policía Municipal de Tránsito (PMT), otro grupo de manifestantes se unirá a la caravana en el área de El Trébol.

Rolando López, de la APTG, indicó el domingo que el objetivo de la caravana es expresar la preocupación del gremio por el impacto del alto costo del combustible.

Afirmó que están en contra de la forma en que se ha aplicado el subsidio porque "no hay transparencia sobre adónde va realmente", por lo que presentaron una propuesta que ayudaría a una posible disminución del precio del combustible; sin embargo, según él, aún no han recibido respuesta.

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