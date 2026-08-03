Precio de los combustibles: caravana de taxistas se desplaza hacia el centro de la capital

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Precio de los combustibles: caravana de taxistas se desplaza hacia el centro de la capital

Manifestación de taxistas partió de la ruta Interamericana hacia la capital en rechazo al precio de los combustibles.

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Caravana de taxista se desplaza al centro de la capital por el aumento en el precio de los combustibles,. (Foto Prensa Libre Maybaall Saucedo)

Integrantes de la Asociación de Pilotos de Taxis de Guatemala (APTG) efectúan este lunes 3 de agosto una caravana en la capital como medida de protesta por el alto precio del combustible.

La manifestación partió del Molino de las Flores, en la zona 2 de Mixco, y tiene previsto llegar al perímetro del Congreso de la República.

Según informó la Policía Municipal de Tránsito (PMT), otro grupo de manifestantes se unirá a la caravana en el área de El Trébol.

Rolando López, de la APTG, indicó el domingo que el objetivo de la caravana es expresar la preocupación del gremio por el impacto del alto costo del combustible.

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Afirmó que están en contra de la forma en que se ha aplicado el subsidio porque "no hay transparencia sobre adónde va realmente", por lo que presentaron una propuesta que ayudaría a una posible disminución del precio del combustible; sin embargo, según él, aún no han recibido respuesta.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Maybaall Saucedo

Maybaall Saucedo: Periodista de Prensa Libre especializada en radio, televisión y plataformas digitales en temas sociales, humanos y sucesos con más de 10 años de experiencia.

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