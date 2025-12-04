Premio Maestro 100 Puntos 2025 reconoce a 16 educadores que transforman la enseñanza en Guatemala

Empresarios por la Educación entregó el Premio Maestro 100 Puntos 2025 a 16 educadores de distintos niveles y regiones del país, en reconocimiento a su impacto en la mejora de los aprendizajes y su compromiso con la calidad educativa en Guatemala, se informó este jueves 4 de diciembre.

La ceremonia, celebrada en Ciudad de Guatemala, reunió a representantes de universidades, fundaciones, empresas, medios de comunicación, organismos internacionales y autoridades del Ministerio de Educación, que respaldan esta iniciativa desde su creación en el 2006.

En su vigésima edición, el galardón destacó a maestros y directores que han implementado prácticas pedagógicas innovadoras, fortaleciendo el pensamiento crítico, la creatividad, la resolución de problemas, el trabajo colaborativo y el uso efectivo de la tecnología en el aula.

Los docentes galardonados pertenecen a las categorías de preprimaria, primaria, nivel medio y dirección escolar. Entre ellos hay educadores de Jocotenango, Mixco, Jalapa, Sololá, Huehuetenango y Escuintla, cuyas metodologías activas, proyectos científicos y trabajo comunitario han marcado diferencia en sus centros educativos.

Además, dos menciones honoríficas fueron otorgadas en el área de Educación Inicial, a Claudia María Gatica y Marta Lidia Castillo Palacios, por su labor en programas de atención a la primera infancia.

Premios y reconocimientos

Cada uno de los 16 ganadores recibió Q10 mil, un seguro médico, una laptop, electrodomésticos, una beca de inglés, acceso a seminarios de formación, una minibiblioteca, un diploma, un trofeo y la posibilidad de optar a una beca universitaria.

La evaluación se realizó entre junio y octubre del 2025, con el respaldo de un jurado integrado por especialistas en educación. El proceso consideró prácticas docentes, liderazgo escolar e impacto en el aprendizaje de los estudiantes.

Empresarios por la Educación resaltó que las experiencias reconocidas este año pueden replicarse en miles de aulas del país, beneficiando a más de 4 millones de estudiantes. Muchos de los premiados también capacitan a otros docentes y promueven una cultura de mejora continua en sus comunidades educativas.

“Este premio es un reconocimiento al esfuerzo, pero también una invitación a seguir transformando la educación desde cada aula”, afirmó uno de los organizadores durante la entrega.

Lista de ganadores 2025

Categoría: Profesores de preprimaria y primaria

Marco David Palacios Flores – Escuela Oficial de Párvulos Los Llanos, Jocotenango, Sacatepéquez

– Escuela Oficial de Párvulos Los Llanos, Jocotenango, Sacatepéquez Reyna Isabel Marroquín Isidro – Escuela Oficial de Párvulos Anexa Santa Anita, Santa Catarina Pinula, Guatemala

– Escuela Oficial de Párvulos Anexa Santa Anita, Santa Catarina Pinula, Guatemala Francisco Antonio Quiñónez Camey – Colegio Agustiniano de Guatemala, Mixco, Guatemala

– Colegio Agustiniano de Guatemala, Mixco, Guatemala Hilda Noemí Tax Velásquez – Escuela Oficial Urbana de Varones “Miguel García Granados” J. V., Totonicapán

– Escuela Oficial Urbana de Varones “Miguel García Granados” J. V., Totonicapán Lidia Margarita Figueroa Reyes – Escuela Oficial Rural Mixta, Monjas, Jalapa

– Escuela Oficial Rural Mixta, Monjas, Jalapa Manuel Rafael To – Escuela Oficial Rural Mixta, Nahualá, Sololá

– Escuela Oficial Rural Mixta, Nahualá, Sololá Sergio Enrique Sul Farfán – Centro Socioeducativo Magno Rudy Romero, Jocotenango, Sacatepéquez

Categoría: Profesores de nivel medio

Denis Elí Cumes Mendoza – Instituto Indígena Nuestra Señora del Socorro, San Andrés Semetabaj, Sololá

– Instituto Indígena Nuestra Señora del Socorro, San Andrés Semetabaj, Sololá Heber Hageo Rodríguez Montúfar – IND Licda. Celia Margarita Ballesteros Solares, Guatemala

– IND Licda. Celia Margarita Ballesteros Solares, Guatemala Pedro Antonio Comelli Canales – Colegio Italiano de Guatemala, Guatemala

– Colegio Italiano de Guatemala, Guatemala Miguel Francisco Ramírez – Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria, Jacaltenango, Huehuetenango

– Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria, Jacaltenango, Huehuetenango Sonia Abigail Castellanos Florián – Centro Educativo Ingenio La Unión, Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla

Categoría: Directores

Iris Jannette Aguirre Contreras – Instituto Normal Centroamericano para Señoritas, Jalapa

– Instituto Normal Centroamericano para Señoritas, Jalapa Julietha Marisol Cazali Soto – Instituto Nacional de Educación Básica Carlos Dubón J. M., Retalhuleu

– Instituto Nacional de Educación Básica Carlos Dubón J. M., Retalhuleu Marielena Morales Pirir – Centro Educativo Fe y Alegría No. 6, Mixco, Guatemala

– Centro Educativo Fe y Alegría No. 6, Mixco, Guatemala Santiago Sisay Sapalú – Instituto Nacional de Educación Diversificada, Santiago Atitlán, Sololá

Además, se entregaron dos menciones honoríficas en el área de Educación Inicial a:

Claudia María Gatica , Programa Con Tus Hijos Cumple, Secretaría de Asuntos Sociales, Canalitos, zona 24, Ciudad de Guatemala

, Programa Con Tus Hijos Cumple, Secretaría de Asuntos Sociales, Canalitos, zona 24, Ciudad de Guatemala Marta Lidia Castillo Palacios, EODP Sector Río Negro No. 2, Suchitepéquez

