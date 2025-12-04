Comunitario
Premio Maestro 100 Puntos 2025 reconoce a 16 educadores que transforman la enseñanza en Guatemala
Innovación, liderazgo y compromiso definen a los 16 docentes y directores reconocidos este año con el Premio Maestro 100 Puntos.
Los 16 docentes y directores galardonados con el Premio Maestro 100 Puntos 2025 posan tras recibir el reconocimiento que destaca su labor en la mejora de los aprendizajes en centros educativos de todo el país. (Foto Prensa Libre: Cortesía)
Empresarios por la Educación entregó el Premio Maestro 100 Puntos 2025 a 16 educadores de distintos niveles y regiones del país, en reconocimiento a su impacto en la mejora de los aprendizajes y su compromiso con la calidad educativa en Guatemala, se informó este jueves 4 de diciembre.
La ceremonia, celebrada en Ciudad de Guatemala, reunió a representantes de universidades, fundaciones, empresas, medios de comunicación, organismos internacionales y autoridades del Ministerio de Educación, que respaldan esta iniciativa desde su creación en el 2006.
En su vigésima edición, el galardón destacó a maestros y directores que han implementado prácticas pedagógicas innovadoras, fortaleciendo el pensamiento crítico, la creatividad, la resolución de problemas, el trabajo colaborativo y el uso efectivo de la tecnología en el aula.
Los docentes galardonados pertenecen a las categorías de preprimaria, primaria, nivel medio y dirección escolar. Entre ellos hay educadores de Jocotenango, Mixco, Jalapa, Sololá, Huehuetenango y Escuintla, cuyas metodologías activas, proyectos científicos y trabajo comunitario han marcado diferencia en sus centros educativos.
Además, dos menciones honoríficas fueron otorgadas en el área de Educación Inicial, a Claudia María Gatica y Marta Lidia Castillo Palacios, por su labor en programas de atención a la primera infancia.
Premios y reconocimientos
Cada uno de los 16 ganadores recibió Q10 mil, un seguro médico, una laptop, electrodomésticos, una beca de inglés, acceso a seminarios de formación, una minibiblioteca, un diploma, un trofeo y la posibilidad de optar a una beca universitaria.
La evaluación se realizó entre junio y octubre del 2025, con el respaldo de un jurado integrado por especialistas en educación. El proceso consideró prácticas docentes, liderazgo escolar e impacto en el aprendizaje de los estudiantes.
Empresarios por la Educación resaltó que las experiencias reconocidas este año pueden replicarse en miles de aulas del país, beneficiando a más de 4 millones de estudiantes. Muchos de los premiados también capacitan a otros docentes y promueven una cultura de mejora continua en sus comunidades educativas.
“Este premio es un reconocimiento al esfuerzo, pero también una invitación a seguir transformando la educación desde cada aula”, afirmó uno de los organizadores durante la entrega.
Lista de ganadores 2025
Categoría: Profesores de preprimaria y primaria
- Marco David Palacios Flores – Escuela Oficial de Párvulos Los Llanos, Jocotenango, Sacatepéquez
- Reyna Isabel Marroquín Isidro – Escuela Oficial de Párvulos Anexa Santa Anita, Santa Catarina Pinula, Guatemala
- Francisco Antonio Quiñónez Camey – Colegio Agustiniano de Guatemala, Mixco, Guatemala
- Hilda Noemí Tax Velásquez – Escuela Oficial Urbana de Varones “Miguel García Granados” J. V., Totonicapán
- Lidia Margarita Figueroa Reyes – Escuela Oficial Rural Mixta, Monjas, Jalapa
- Manuel Rafael To – Escuela Oficial Rural Mixta, Nahualá, Sololá
- Sergio Enrique Sul Farfán – Centro Socioeducativo Magno Rudy Romero, Jocotenango, Sacatepéquez
Categoría: Profesores de nivel medio
- Denis Elí Cumes Mendoza – Instituto Indígena Nuestra Señora del Socorro, San Andrés Semetabaj, Sololá
- Heber Hageo Rodríguez Montúfar – IND Licda. Celia Margarita Ballesteros Solares, Guatemala
- Pedro Antonio Comelli Canales – Colegio Italiano de Guatemala, Guatemala
- Miguel Francisco Ramírez – Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria, Jacaltenango, Huehuetenango
- Sonia Abigail Castellanos Florián – Centro Educativo Ingenio La Unión, Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla
Categoría: Directores
- Iris Jannette Aguirre Contreras – Instituto Normal Centroamericano para Señoritas, Jalapa
- Julietha Marisol Cazali Soto – Instituto Nacional de Educación Básica Carlos Dubón J. M., Retalhuleu
- Marielena Morales Pirir – Centro Educativo Fe y Alegría No. 6, Mixco, Guatemala
- Santiago Sisay Sapalú – Instituto Nacional de Educación Diversificada, Santiago Atitlán, Sololá
Premios otorgados
Cada galardonado recibió:
- Aporte económico de Q10 mil
- Seguro médico
- Laptop, impresora y electrodomésticos
- Trofeo y diploma de reconocimiento
- Beca de inglés
- Opción a beca universitaria
- Acceso a seminarios de formación
- Minibiblioteca
- Regalos de auspiciadores y aliados
Además, se entregaron dos menciones honoríficas en el área de Educación Inicial a:
- Claudia María Gatica, Programa Con Tus Hijos Cumple, Secretaría de Asuntos Sociales, Canalitos, zona 24, Ciudad de Guatemala
- Marta Lidia Castillo Palacios, EODP Sector Río Negro No. 2, Suchitepéquez
