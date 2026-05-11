Prensa Libre recibe talleres sobre IA en procesos editoriales durante proyecto impulsado por Google News Initiative y Factual 

En un mundo cada vez más hiperconectado y ante la necesidad de atender mejor los intereses de diferentes audiencias, el uso de herramientas tecnológicas se vuelve imprescindible en el oficio periodístico.

Ante esta necesidad, un grupo de periodistas de Prensa Libre recibió cursos y charlas sobre inteligencia artificial como parte del proyecto de Google News Initiative y Factual.

Durante tres días, en marzo del 2026, los periodistas de Prensa Libre recibieron cursos sobre el uso de herramientas como Pinpoint, NotebookLM, Google Trends y sus funciones de IA.

Además, los comunicadores exploraron a profundidad el uso de estas herramientas de inteligencia artificial y su aplicación en distintos ámbitos periodísticos, como transcripción de textos, ordenamiento de información, creación de imágenes, videos e infografías.

Los talleres estuvieron a cargo del periodista mexicano David García, quien forma parte de la Red Latinoamericana de Jóvenes Periodistas de Factual/Distintas Latitudes, así como de la Red Latinoamericana de Periodismo en Derechos Digitales de Access Now.

Desde el 2022, Factual y Google News Initiative lanzaron la Red de Capacitadores en Herramientas Digitales, con el fin de impulsar el aprendizaje tecnológico en áreas como la inteligencia artificial en México, Centroamérica y el Caribe.

El proyecto ha brindado cursos en más de 400 medios y universidades de Guatemala, México, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, con el fin de potenciar los flujos editoriales con tecnologías de vanguardia.