Procesiones del segundo domingo de Cuaresma recorren el Centro Histórico y Antigua Guatemala

Dos procesiones recorrieron este domingo 1 de marzo el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala y calles de Antigua Guatemala, con motivo del segundo domingo de Cuaresma. Miles de fieles acompañaron los cortejos.

Las calles del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala y de Antigua Guatemala fueron escenario este domingo de cortejos procesionales con motivo del segundo domingo de Cuaresma.

En la capital, el templo Nuestra Señora de los Remedios, conocido como templo El Calvario, dio inicio al recorrido procesional de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno de la Justicia. El cortejo avanzó por calles del Centro Histórico, donde fieles acompañaron la imagen durante su trayecto.

También en la Ciudad de Guatemala salió el solemne cortejo procesional de la Consagrada y Coronada Imagen de María Santísima de la Soledad, “Reina de la Humanidad”, del templo de La Recolección.

El mensaje del anda consigna: “Hija escogida del Divino Padre. Madre dilectísima del Divino Hijo y Esposa gloriosísima del Espíritu Santo”.

Durante el recorrido se observaron detalles del adorno del cortejo procesional, elaborado para la ocasión.

En Antigua Guatemala, el solemne paso procesional de Jesús Nazareno y la Virgen de Dolores, del templo de Santa Inés del Monte Pulciano, recorrió calles del municipio. Miles de personas participaron en el cortejo.

