Productos de higiene y sanitarios se comercializan sin registro en medio de la pandemia

La Diaco recomienda leer el etiquetado de productos y verificar que tengan registro sanitario. Fotografía: Prensa Libre.

Casi nadie sale de casa sin mascarilla, alcohol en gel o demás artículos para evitar el contagio del nuevo coronavirus, pero tal vez el producto que usted tenga como protección ante la pandemia no sea el más efectivo. No verificar el registro sanitario de los productos y obviar los ingredientes del etiquetado podrían llevarle a comprar artículos que pueden ser efectivos para la limpieza más no para la eliminación de virus.

Incluso en los Estados Unidos se canceló la distribución de nueva marcas que vendían desinfectantes de manos que mantenían entre sus ingredientes metanol, un químico que puede llegar a ser dañino para el ser humano si el producto era absorbido por el cuerpo.

En Guatemala la recomendación principal que dan autoridades sanitarias es leer de manera adecuada el etiquetado de los productos porque no todos son efectivos para combatir el coronavirus, por ejemplo existen algunos tipos de alcohol en gel que por su formulación únicamente eliminan bacterias, pero bajo la publicidad engañosa son ofrecidos como los ideales para prevenir el covid – 19.

Silvia Escobar, directora de la Diaco, manifestó que han recibido cientos de denuncias por artimañas en la venta de artículos para la pandemia, cinco de ellas hasta fueron trasladas al Ministerio Público (MP) para una investigación a profundidad, pero el problema continúa de la mano con la conducta de compra.

“Recordemos que también la cultura del consumidor guatemalteco va más a la tendencia del precio, compramos más por un precio bajo que por la calidad de los productos e igualmente muchas veces ni se lee la etiqueta ni se verifica que tengan en registro sanitario, esto sucede más en los mercados cantonales donde se llevan muchos productos sin marcas o registros por eso nosotros hacemos un llamado al consumo de productos debidamente etiquetados, con fechas de vencimiento y etiquetado de ingredientes”, explicó la directora.

Aunque la recomendación es simple es difícil cambiar un patrón de compra que se ha vuelto cultural en nuestro país porque a pesar que las sanciones económicas por publicidad engañosa no son bajas la práctica, persiste.

“Recordemos que los consumidores son muy visuales y es ahí donde nosotros siempre estamos a la expectativa de la publicidad engañosa porque eso es motivo de sanción, por ejemplo si una empresa dice que su producto le va a quitar el 100% de riesgo del coronavirus porque ya lo hemos visto que hay productos así, que incluso ya fueron sancionados con Q211 mil de multa”, manifestó Escobar.

Daños a la salud

El ser víctima de la publicidad engañosa no solamente va afectar su economía, también puede ser contraproducente para su salud si se deja engañar con fórmulas o medicamentos que son descritos como eficaces para la prevención y combate de la enfermedad.

Por ejemplo el utilizar un alcohol en gel sin registro sanitario y que no cuente con una etiqueta explicando su formulación podría hacer que usted viva engañado pensando que se está protegiendo ante el covid – 19, cuando en realidad podría estar quedando expuesto y vulnerable.

“Todos estos tipo de insumos deben de tener registro sanitario, si no tienen este tipo de registros no van a ser un producto confiable yo por ejemplo he visto publicaciones en redes sociales, ventas callejeras y todo tipo de artículos que no cuentan con ningún registro, no hay un aval, que yo si podría decir que son adulterados, que no tengan los componentes que se requieren y que no estén bien hechos porque no son como una receta de cocina”, explicó Claudia García, secretaria de la junta directiva del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala (Cofaqui).

Por su parte Marco Franco, toxicólogo e investigador en la Universidad de Baylor, EE. UU., también advierte de los peligros que existen al momento de adquirir productos que no cuentan con el aval sanitario pertinente.

“Se ha visto también que gel de manos adulterados contienen compuestos como etilenglicol o propilenglicol, que son parecidos a los alcoholes, pero son sumamente tóxicos cuando son metabolizados. Algunos gels contienen químicos de fragancia que tampoco son indefensos, y su uso continuo también posee un riesgo a la salud. Algunos gels también tienen ftalatos, que poco a poco van siendo removidos de productos de cuidado personal en el mercado por su toxicidad crónica”, indicó.

Este tipo de engaños no se quedan únicamente con artículos de limpieza y desinfectantes, según expuso García, la promoción que se hace en redes sociales puede orillar a la compra y venta de medicamentos que pueden traer todo tipo de complicaciones.

“Por ejemplo los medicamentos hay muchas publicaciones y muchas personas que recomiendan tratamientos que no podemos hacer, nadie que no sea médico no puede hacerlo, lastimosamente hay muchas publicaciones que incitan el uso de medicamentos que no se debe o incluso químicos, como el bióxido de cloro, que por desconocimiento otras personas están utilizando y eso puede producir intoxicaciones”, señaló García.

Aún sin tratamiento

Por más convincente que pueda ser una publicación que asegure contar con un tratamiento efectivo contra el coronavirus, recuerde que es falsa. El doctor Hugo Eduardo Pezzarossi, infectólogo, explicó que hasta ahora los adelantos científicos no han podido dar una respuesta al coronavirus.

“En primer lugar no existen medicamentos curativos como antivirales como tal, es decir existen medicamentos para abordar el tema de la infección leve y aun moderada sin hipoxemia, es decir sin alteraciones en la saturación de oxígeno en la sangre como para ser abordadas en casa, en esos casos lo único que se necesita son tratamientos sintomáticos, no hay retrovirales para poder ser empleados en esta etapa”, manifestó el experto.

La única forma que recomienda Pezzarossi, por ahora, es continuar con estrictas medidas de higiene que le permitirán evitar lo mayor posible el contagio del nuevo coronavirus.

“No existe tratamiento antiviral y para ahondar en esto, punto importante es que si no hay tratamiento antiviral terapéutico menos va haber tratamiento retroviral profiláctico, es decir, preventivo, no existe ningún medicamento que si lo empiezo a tomar desde hoy yo ya pudiera estar prevenido que me de covid, la única manera de prevención hasta ahora son las medidas de las cuales hemos hablado desde el primer día: distanciamiento social mayor de dos metros, uso de mascarilla, higiene de manos y evitar ponernos en contacto con personas sospechosas a síntomas de covid y por supuesto el confinamiento”, precisó.

La entidad encargada de verificar que los productos de uso clínico cumplan con los estándares es el Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines del ministerio de Salud, mientras que la Diaco se encarga de recibir denuncias de usuarios y hacer inspecciones, esta última institución resalta que es necesario cambiar los hábitos de compra y leer en todo momento el etiquetado de los productos.