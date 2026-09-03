Pronóstico del clima en Guatemala: ambiente cálido y tormentas locales este 3 de septiembre

El Insivumeh informó que, para este jueves 3 de septiembre, el pronóstico es de ambiente cálido y posibles tormentas locales severas.

José Rodríguez, pronosticador, explicó que el ambiente será soleado y húmedo, con ingreso de humedad de ambos litorales y leve influencia de la presión atmosférica.

Los mayores acumulados de lluvia se esperan en el suroccidente, la bocacosta y el sur del altiplano central, y de forma más aislada en algunos sectores de Petén, Alta Verapaz, el suroriente y el Caribe.

En el resto del territorio nacional podría haber reducción de lluvias y ambiente soleado.

Rodríguez explicó que continúan las temperaturas elevadas a escala nacional y que las regiones con más calor serán el norte y los valles del oriente, donde el termómetro podría marcar entre 36 °C y 38 °C.

En el altiplano central, que incluye la capital, las temperaturas podrían oscilar entre 28 °C y 30 °C, y en la costa sur, entre 35 °C y 37 °C.

Este jueves predominará el viento norte ligero en el altiplano central, los valles del oriente y algunas zonas de occidente, aunque podría haber cambios durante el día.

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Rodríguez destacó que las condiciones son favorables para tormentas locales severas, las cuales generan abundante lluvia, viento fuerte y caída de granizo.

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