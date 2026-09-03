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Pronóstico del clima en Guatemala: ambiente cálido y tormentas locales este 3 de septiembre
El pronóstico del clima para este 3 de septiembre en Guatemala es de ambiente soleado y húmedo, aunque no se descartan tormentas locales severas.
Guatemala podría registrar lluvias el 3 de septiembre de 2026. Imagen ilustrativa. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
El Insivumeh informó que, para este jueves 3 de septiembre, el pronóstico es de ambiente cálido y posibles tormentas locales severas.
José Rodríguez, pronosticador, explicó que el ambiente será soleado y húmedo, con ingreso de humedad de ambos litorales y leve influencia de la presión atmosférica.
Los mayores acumulados de lluvia se esperan en el suroccidente, la bocacosta y el sur del altiplano central, y de forma más aislada en algunos sectores de Petén, Alta Verapaz, el suroriente y el Caribe.
En el resto del territorio nacional podría haber reducción de lluvias y ambiente soleado.
Rodríguez explicó que continúan las temperaturas elevadas a escala nacional y que las regiones con más calor serán el norte y los valles del oriente, donde el termómetro podría marcar entre 36 °C y 38 °C.
En el altiplano central, que incluye la capital, las temperaturas podrían oscilar entre 28 °C y 30 °C, y en la costa sur, entre 35 °C y 37 °C.
Este jueves predominará el viento norte ligero en el altiplano central, los valles del oriente y algunas zonas de occidente, aunque podría haber cambios durante el día.
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Rodríguez destacó que las condiciones son favorables para tormentas locales severas, las cuales generan abundante lluvia, viento fuerte y caída de granizo.
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