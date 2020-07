Protocolos complican identificación de cadáveres por coronavirus

Una ambulancia del Igss ingresó al cementerio con el cuerpo de una persona para ser enterrado. Foto Prensa Libre: EFE

En el cementerio La Verbena están inhumadas 616 personas que fallecieron por el nuevo coronavirus, entre los cuales hay 56 cuerpos que no fueron identificados, hasta el pasado 12 de julio, según el informe de la administración del camposanto nacional compartido al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

En total, la pandemia ha cobrado la vida de 1 mil 350 personas y se registran más de 32 mil infecciones en Guatemala hasta el pasado 15 de julio. Lo que significa que casi el 50 por ciento de los fallecidos están enterrados en el cementerio de la zona 7 capitalina.

Julia Barrera, portavoz de la cartera, especificó que entre los XX hay 35 son hombres y 21 mujeres y agregó que La Verbena fue elegido para enterrar a las personas que fallecieron por covid-19. En marzo pasado se informó que tenía disponible dos mil espacios para las inhumaciones, fecha en la que solo se contaba con un fallecido.

Las personas que fallecen por la nueva enfermedad deben ser enterradas en un lapso no máximo a seis horas contadas a partir de su muerte, según el protocolo para el manejo de cadáveres del MSPAS. Además, los lineamientos señalan que los familiares de la persona fallecida no pueden apoyar con el embalaje del cuerpo, solo lo hace el personal sanitario y el de la funeraria.

Estipula también que el cadáver es colocado debe ser colocado una bolsa “especial” — una bolsa plástica—y dejarlo dentro del ataúd que, por seguridad no puede abrirse por nadie más. Los entierros se pueden hacerse en cementerios del Estado o privados.

¿Cuál es el protocolo que siguen los médicos para el manejo de cuerpos? La médica patóloga, Pebbles Medina, jefa de la morgue del Hospital General San Juan de Dios, explicó que cuando un paciente que llega al Centro de Atención de Pacientes con Enfermedades Respiratorias (CAPERE) fallece, lo primero que deben hacer es confirmar si su prueba por covid-19 dio positivo, luego avisan a su familia que murió la persona que estaba en el hospital y tienen seis horas para movilizar y enterrar su cuerpo.

“Si su familia está de acuerdo aparece, se le asienta la defunción ante el Renap (Registro de Personas) por parte de la familia y la funeraria y el cadáver es embolsado en bolsa especial, la cual ya no se debe abrir por parte de la familia y de quienes están movilizándolo”, agregó.

Con respecto a los cadáveres sospechosos de estar infectados del nuevo coronavirus, Medina indicó que les dan entre 12 y 18 horas para que sean reclamados, pero si en ese tiempo la prueba da positivo implementan el protocolo antes explicado.

“No se cumplen las seis horas, pero si tiene que cumplirse un lapso menor de 24 horas a partir de la hora de defunción para que el cadáver sea enterrado. SI la prueba es negativa, se le da a la familia un lapso menor de 24 horas para hacer todos los trámites, porque según el Código de Salubridad debe estar enterrado antes de ese tiempo a partir de su muerte”, apuntó.

Sin familiares

Muchas personas están muriendo en el hospital, sin la compañía de amigos ni de familiares. No están permitidas las visitas para evitar el riesgo de los contagios. Los protocolos de Salud prohíben la velación, los servicios religiosos y tampoco se realizan embalsamientos.

“El problema de la mayoría de XX es que no aparecen sus familiares o lamentablemente no se pudo comunicar con ellos por distintas razones, si dejaron mal el número de teléfono, la persona vino sola”, dijo Medina.

Pero también aclaró que, independientemente de la razón por la que no se pudieron comunicar con la familia de la persona fallecida, es que también existen trámites legales con los que deben cumplir para identificar a una persona como fallecida.

“Es que no tenemos el Documento de Identificación Personal (DPI) original y en el Renap entre los requisitos para asentar una defunción piden el documento original de quien falleció, de quien asentara la partida de defunción, más el boleto de ornato y otros formularios que hay que llenar”, agregó.

Además, indicó que, como no conocen la identidad de la persona fallecida, no hay una familia que la reclame en ese momento y tampoco pueden asegurar que es quien dijo se llamó cuando ingresó al hospital y la única vía que les da el Renap es que asienten la defunción como XX.

“Es como que, si le dijera que me llamo Mario García, pero tengo voz de mujer. Usted no podría asegurar que yo soy Mario García, pues así nos pasa con las defunciones”, explicó.

Otras de las causas por las que las personas son identificadas como XX es porque la familia está enferma o no tiene dinero para hacerse cargo de los gastos, señaló Medina.

Asimismo, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif) podría realizar la identificación forense de los cadáveres, pero la institución informó que no recibe cadáveres por covid-19 y esa función es exclusiva del MSPAS.

El Instituto es un ente auxiliar del sistema de justicia estatal que se encarga de la investigación científica y establece los procedimientos para realizar necropsias médicas legales en personas fallecidas por enfermedades respiratorias, incluido el covid-19, según el protocolo del MSPAS.

¿Cuánto tiempo sobrevive el virus en los cuerpos de personas fallecidas? Fanuel García, director del Inacif, indicó que hasta ahora no hay ningún estudio que indique cuánto tiempo vive el nuevo virus en una persona fallecida. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que diversos estudios demuestran que el virus de la covid-19 sobrevive hasta 72 horas en superficies de acero inoxidable y plástico, menos de 24 horas en superficies de cartón y menos de cuatro horas en superficies de cobre.

“No hay estudios confirmatorios, nosotros pertenecemos a la Red Iberoamericana de Instituciones Forenses, constantemente estamos en comunicación con todos los países, primordialmente hemos tenido muchas actividades de retroalimentación y actividades de compartir información tanto Estados Unidos como el área de España, Portugal e Italia que son los países que han desarrollado necropsias en pacientes con covid y por el momento no hay ninguna prueba que nos dé certeza de cuánto tiempo”, señaló.

Proceso psicológico

La psicóloga clínica, Meshelle Kababie, explicó que dese el momento que una persona es diagnosticada con covid-19 el impacto emocional es muy fuerte y entre las personas que se encuentran cerca del contagiado puede haber hasta incluso conflictos. Por lo que es una situación que genera estrés por saber como se resolverá este problema.

“Manejar esto es bastante fuerte, en el sentido que la pérdida de contacto—cuando lo ingresan a un hospital– con el familiar es en cuestión de días”, explicó.

Cuando el paciente fallece los familiares atraviesan por etapas psicológicas y reacción de forma distinta que pueden ser desde enojo o hasta negación. El impacto viene dependiendo de la relación que se tenía con la persona que falleció, por lo que Kababie recomendó que las personas mantengan la unión familiar y también sus vínculos con redes de apoyo psicológico con amigos y familiares.

Supervisiones de PDH

El pasado 19 de junio, Zulma Calderón, defensora de la Salud de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), realizó supervisiones en varios centros hospitalarios del país y encontró varios hallazgos en los que resaltó que en el Hospital temporal para covid-19 del Parque de la Industria la morgue está en un hangar y hasta ese día no se había contratado furgón frío.

Mientras que el pasado 2 de julio, Calderón también supervisó el hospital temporal de Zacapa y encontró que no había ningún espacio dispuesto para una morgue, porque este centro da atención a pacientes moderados y no hay riesgos de muertos. No obstante, las autoridades le indicaron que realizan las gestiones para alquilar un furgón refrigerado para el manejo de cadáveres.

Este centro está acondicionado en instalaciones de un centro comercial, por lo que la defensora recomendó se deben acelerar los procesos administrativos para habilitar la morgue.