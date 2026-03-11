Qué rutas alternas y medidas aplicarán en la autopista Escuintla–Puerto Quetzal durante la Semana Santa 2026

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) implementará un plan de contingencia para la Semana Santa del 2026 con el objetivo de garantizar la movilidad en la autopista Escuintla–Puerto Quetzal, pese a los trabajos de construcción que se desarrollan en el proyecto vial.

El director ejecutivo de la ANI, Kevyn Valencia, explicó que el plan prioriza la transitabilidad de la carretera durante el período en que miles de guatemaltecos se movilizan hacia los destinos turísticos del Pacífico.

Según el funcionario, los usuarios empezarán a encontrar desvíos y rutas alternas antes del kilómetro 60.2, debido al avance de las obras en ese tramo.

“Antes del kilómetro 60.2 vamos a empezar a ver diferentes desvíos o rutas alternas que se pueden utilizar”, indicó Valencia.

Además, la institución habilitará códigos QR para que los conductores puedan consultar desde sus teléfonos las rutas disponibles y los cambios en la circulación.

Señalización y movilidad nocturna

El plan también contempla reforzar la señalización nocturna, debido a que una parte importante de los viajes hacia la costa se realiza durante la noche.

Valencia aseguró que las medidas se aplicarán tanto en el flujo hacia el sur como en el retorno hacia el norte, cuando miles de vehículos regresan a la capital después del descanso.

El funcionario pidió a los conductores respetar las indicaciones de tránsito para evitar incidentes en las zonas de construcción.

“Hemos detectado en varios estudios que la falta de educación vial pone en riesgo al resto de conductores en las carreteras donde se ejecutan obras”, afirmó.

Aumento de tráfico

De acuerdo con la ANI, la autopista registra actualmente un tránsito promedio diario de más de 3 mil vehículos, pero durante la Semana Santa esa cifra podría triplicarse o incluso cuadruplicarse.

Las estimaciones indican que el movimiento vehicular comenzará a aumentar desde el sábado previo al Domingo de Ramos, mientras que el punto más alto del tráfico se registraría el Miércoles Santo.

Entre las rutas alternas previstas están la antigua carretera a Masagua y la CA-1 Oriente, utilizada por conductores que se dirigen hacia el área de Taxisco.

La ANI calcula que durante la temporada podrían registrarse más de 10 mil movimientos de vehículos en esa zona.

Retorno será el momento más crítico

Valencia explicó que el traslado hacia los destinos turísticos suele realizarse en cuatro días, mientras que el retorno se concentra en dos días, lo que aumenta la presión vehicular.

“Creemos que el retorno es mucho más complejo que el movimiento hacia el puerto”, señaló.

Tiempos de recorrido

Según las estimaciones actuales, el recorrido de Palín a Escuintla podría realizarse en unos 25 minutos, mientras que el trayecto total del tramo de 40 kilómetros tomaría entre 40 y 45 minutos, dependiendo de las condiciones del tránsito.

No obstante, la ANI recomendó a los conductores mantenerse atentos a las redes sociales de la institución para conocer actualizaciones en tiempo real, ya que factores externos como accidentes pueden modificar los tiempos de viaje.

