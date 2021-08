Qué se sabe de las ocho personas que han fallecido en la vía pública en agosto en Guatemala

De los ocho decesos, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinó que dos se debieron a una neumonía. Del resto no proporcionaron el reporte.

Los cuerpos de socorro reportaron los decesos del 1 al 26 de agosto.

El 1 de agosto pasado en la 7ª. avenida, frente al 27-34 de la colonia La Reformita, una persona de género masculino, de uno 65 años, fue localizada en la vía pública. No tenía señales de violencia.

En la 3ª. avenida y 14 calle de la colonia La Reformita, zona 12 de la capital, se reportó el 9 de agosto una persona de unos 75 años fallecida en la vía pública, que no presentaba señales de violencia.

El 16 de agosto en la Vía 2 y 6ª. calle de la zona 4, los Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia de un hombre que falleció de forma repentina y sin haber sido víctima de la violencia.

El 19 de agosto en la 5ª. avenida y 3ª. calle de la zona 11, en el Mercado El Guarda, los Bomberos Voluntarios de Estación Central localizaron en la vía pública a un hombre de 60 años, aproximadamente, que había muerto por causas desconocidas.

El 21 de agosto en la Avenida Petapa y 7ª. calle de la zona 12, los Bomberos Voluntarios constataron que había un apersonas sin vida y que tampoco tenía señales de violencia.

En este caso, el comerciante Miguel Ángel Tepeu García, señaló que la víctima llegaba todos los días a su local luego de comprar el pan, pero ese día llegó con un dolor en el pecho y pocos segundos su salud se complicó y falleció.

El 21 de agosto en el Cementerio General de Totonicapán, los Bomberos Voluntarios localizaron a una persona muerta y al igual que en el resto de los casos, no había señales de violencia.

Por aparte, los Bomberos Voluntarios reportaron que el 22 de agosto sobre la pasarela en la Calzada San Juan y 0 avenida de la zona 3 de Mixco, los socorristas verificaron signos vitales a un hombre de 70 años, aproximadamente, pero ya había fallecido. Tampoco tenía señales de violencia.

Este jueves 26 de agosto, los Bomberos Municipales reportaron la muerte de una persona en la 30 avenida y 24 calle de la zona 5 de la capital.

Javier Soto, de ese cuerpo de rescate, informó que la persona fue localizada en una silla de ruedas y no tenía señales de violencia. El fallecido fue identificado como Josi Rafael Gabriel Cornejo, de 39 años.

De acuerdo con el epidemiólogo del Observatorio Nacional de Salud, José Ortiz, “como el Inacif no hace pruebas de covid en las necropsias es muy probable que los dos casos de neumonía hayan sido de covid”.

Agregó que esos casos no diagnosticados formarían parte del subregistro de la pandemia. “Se expande la pandemia porque si usted no sabe que su familiar tiene covid, no va a estar al tanto de sus síntomas y mucho menos los contactos que visitaron a la persona que estaba enferma”, refirió Ortiz.

Los casos documentados por el Inacif son los siguientes

Nombre: Celso López

Edad: 79 años

Causa de muerte: Neumonía

Fecha de Levantamiento del cadáver: 21 de agosto de 2021

Dirección: Avenida Petapa, frente al 7-12 de la zona 12

El cuerpo fue entregado a familiares