Recién nacido sobrevive tras parto de emergencia en ambulancia atrapada en el tránsito de la capital

Una emergencia obstétrica ocurrida este lunes 13 de julio puso a prueba la preparación de un equipo de Bomberos Municipales de Chinautla. Un recién nacido sobrevivió luego de un parto de alto riesgo que se complicó mientras la ambulancia permanecía atrapada en el tránsito del Anillo Periférico, cuando era trasladado junto con su madre hacia el Hospital General San Juan de Dios.

Stephanie Elizabeth Choc Ruiz, de 19 años, residente en el complejo Arnoldo Medrano, Tierra Nueva II, Chinautla, comenzó con dolores de parto desde el día anterior. Según relató a los socorristas, no avisó durante la madrugada porque vive únicamente con su abuela y no quería preocuparla. Sin embargo, al expulsar el tapón mucoso comprendió que debía solicitar ayuda y alertaron a los socorristas.

A la vivienda acudieron la paramédico Analí Pineda, Edna Rosales, Ángel Morales y el comandante Jairo Escalante, quien conducía la ambulancia de los Bomberos Municipales de Chinautla.

Después de revisar un ultrasonido que la paciente llevaba consigo, el personal determinó que tenía 35 semanas de gestación y que el bebé se encontraba en posición podálica, es decir, con los pies por delante, una condición que aumentaba el riesgo del parto.

La paciente fue trasladada de inmediato hacia el Hospital General San Juan de Dios, pero el avance se complicó debido al congestionamiento vehicular en el bulevar El Naranjo y el Anillo Periférico.

Al pasar bajo el distribuidor vial cercano a la colonia La Betania, el parto se volvió inminente. El bebé comenzó a salir con los pies por delante, pero quedó atrapado en el canal de parto porque la madre ya no tenía fuerza para pujar.

Durante varios minutos, el recién nacido permaneció parcialmente atrapado, sin poder respirar. Según los socorristas, su piel comenzó a adquirir una coloración cianótica debido a la falta de oxígeno.

Mientras algunos integrantes de la tripulación asistían a la madre y la animaban para continuar con el trabajo de parto, otros coordinaban las maniobras necesarias para atender la emergencia dentro de la ambulancia.

Minutos después, la unidad logró avanzar hasta un sector frente a La Betania, zona 7 capitalina, donde finalmente nació el bebé, con un peso aproximado de seis libras.

Al momento del nacimiento, el recién nacido no respiraba ni presentaba movimientos. Analí Pineda inició de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar.

El primer ciclo no dio resultado, pero durante el segundo el bebé comenzó a respirar y recuperó los signos vitales, por lo que pudo ser estabilizado antes de continuar el traslado al hospital.

La madre y el recién nacido ingresaron estables al Hospital General San Juan de Dios. Personal médico continuó la atención de Stephanie Choc Ruiz debido a complicaciones durante el alumbramiento, ya que la placenta no había sido expulsada por completo.

La rápida intervención de Analí Pineda, Edna Rosales, Ángel Morales y el comandante Jairo Escalante permitió que una emergencia obstétrica de alto riesgo tuviera un desenlace favorable para la madre y su hijo.

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