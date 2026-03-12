Recolectores pagarían Q120 por ingresar al vertedero de la zona 3 y costo podría trasladarse a vecinos

Cada vez que los camiones recolectores de basura ingresen al vertedero de la zona 3 de la capital deberán pagar Q120. Esa es la cuota que, según aseguran, la Municipalidad de Guatemala les cobrará, aunque no hay una fecha establecida para que la tarifa entre en vigor.

Uno de los afectados dijo a Prensa Libre que el planteamiento se discute con la comuna desde noviembre pasado, pero no aún está en análisis.

Señaló que actualmente pagan Q300 al año para poder ingresar, y que si ocurre un aumento tendrán que trasladarlo a las cuotas de recolección que pagan los vecinos.

Por el servicio de extracción de basura, la población cancela entre Q50 y Q100, dependiendo del sector y de la distancia en que se encuentren del vertedero. Estas cuotas podrían aumentar al doble si los recolectores tienen que efectuar el pago que la comuna pretende, señala el entrevistado.

“Lo que quieren es cobrarnos Q120 a todos los camiones amarillos para poder ingresar al vertedero de la zona 3, aduciendo que si no lo cobran y no hacen nuevas inversiones para ampliarlo, solamente le quedan dos años de vida”, agrega.

Indica que son alrededor de 500 camiones amarillos los que arriban al vertedero y que tendrían que pagar ese aumento en la tarifa. Otros 200 son municipales y de distintos servicios.

Con respecto la tarifa de Q120, la Unidad de Prensa de la Municipalidad de Guatemala indica que se trata de “una propuesta que está en análisis y posteriormente de aprobación por el Concejo Municipal, como se establece con toda autorización de tasa o arbitrio”.

Agrega que en caso de que la propuesta del cobro siga su curso y sea aprobada, los fondos se utilizarían para el mejoramiento estructural del sitio de disposición final.

En la zona 3

Diariamente ingresan al vertedero ubicado en la zona 3 capitalina alrededor de dos mil 500 toneladas de residuos que llegan de 15 municipios aledaños. El 51.46% de la basura proviene de Guatemala.

Datos publicados por la comuna refieren que el sector privado recolecta alrededor del 80% de los desechos y residuos domésticos, comerciales e industriales que llegan al vertedero, el cual funciona desde hace más de 60 años.